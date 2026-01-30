La junta rectora de la Marjal de Pego-Oliva se reúne por primera vez en 4 años y ha cambiado la fauna: proliferan los jabalíes, los conejos y los gatos "callejeros"

Pego había pedido con insistencia que se reuniera la junta rectora del parque natural de la Marjal de Pego-Oliva. En cuatro años, no se había convocado ni una vez. Por fin, ayer, tuvo lugar la reivindicada reunión. Y cuatro años es un mundo ahora que el cambio climático y otras circunstancias transforman el paisaje y hasta la fauna. Un problema asoma con fuerza: la proliferación de animales que pueden dañar la riqueza de fauna (un paraíso ornitológico) de este humedal. Las especies que se están aduñendo del parque son los jabalíes, los conejos y los gatos domésticos o callejeros. Hay un dato muy preocupante que deja claro que los jabalíes campan a sus anchas. En los últimos tres años, se han documentado más de 500 "avistamientos" de estos animales en la Marjal.

El ayuntamiento pegolino acogió la reunión, la primera de este órgano colegiado consultivo y representativo encargado de velar por la gestión, protección y uso sostenible del humedal. La junta rectora no se convocaba desde 2022. Pego reclamó que se constituyese a principios de diciembre de 2024. El consistorio era muy consciente de que hay problemas urgentes.

La concejala de Medio Ambiente de Pego, Laura Castellà / Levante-EMV

A la reunión acudieron los representantes de los diferentes actores que participan a diario en la gestión del parque: los ayuntamientos de Pego y Oliva, la Generalitat, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la dirección del parque natural o la sociedad de cazadores. El punto más destacado fue la tramitación del PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) y el PRUG (Plan Rector de Usos y Gestiones), instrumentos básicos para la planificación de los recursos naturales y que marcarán las directrices básicas en la gestión de este preciado espacio natural. El proceso todavía se encuentra en la fase inicial. “Nos encontramos en la fase de evaluación del estado actual, posteriormente habrá trabajar en diferentes aspectos para llegar al articulado, como el análisis del ámbito territorial, el estudio y valoración del medio, revisión de problemáticas y riesgos naturales o fijar las prioridades, objetivos o medidas alternativas”, apuntaron desde la Generalitat. Y esa tramitación no es rápida. "Puede tardar más de 25 meses”.

Concentración parcelaria tras la siega del arroz

Otro de los temas fue la concentración parcelaria. Tras realizarse los trabajos de identificación y reubicación de parcelas (para que conseguir que la Generalitat sea la propietaria de la mayor parte de las parcelas situadas en la zona protegida), el siguiente paso será la toma de posesión (entrega de la finca), que según han informado, se llevará a cabo una vez finalice la siega de arroz de este año, “para no entorpecer los trabajos”. Una vez se constate el título de propiedad de cada una de las parcelas, se desarrollarán trabajos de mejora de caminos”, han indicado.

Y se habló, claro, de la proliferación de especies como el jabalí, el conejo o el gato domestico, animales que generan daños en la fauna y flora autóctona del parque, pero también, especialmente el primero de ellos, puede provocar accidentes en carreteras. En los últimos tres años se han visto (datos registrados) en más de medio millar de veces jabalíes. "La Marjal es un lugar donde este animal se encuentra bien y se alimenta”, se comentó en la reunión. Para intentar frenar la expansión de estas especies, se puso en marcha una campaña de trampeo que, según explican, ha conseguido frenar la curva ascendente de jabalíes en el humedal.

En la reunión se ha propuesto, y aprobado, la creación de dos comisiones, una de seguimiento del PRUG y PORN; y otra comisión del agua, para aumentar el control sobre la gestión de un recurso tan preciado.

El alcalde de Pego, Enrique Moll, y la concejal de Medio Ambiente, Laura Castellà, han solicitado que “todo lo que se ha hablado hoy aquí no acabe en agua de borrajas. Es importante que las administraciones cumplan y sepan hacía dónde se debe ir. Debemos trabajar, trabajar de verdad y de la mano y con inversiones. No puede ser que cada uno de los actores que participa en la gestión del parque natural actúe por su cuenta”.