Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Donde hace más vientoMultas patinetes eléctricosCucarachas en la Policía LocalTrabajador fallecido en TorrentCrimen canónigoGuardia civil detenidoOperarios gigafactoríaGanador Bonoloto
instagramlinkedin

Floraciones

El invierno en la Marina Alta no es crudo. Es «agret»

De flor en flor: la oxalis pes-caprea, una humilde planta que esponja los suelos y protege los naranjos de las heladas, colorea de amarillo el paisaje de cítricos

El tapiz amarillo del Pla agrícola de Xàbia

El tapiz amarillo del Pla agrícola de Xàbia / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

La Marina Alta va de flor en flor. La floración del almendro, esa sutil nieve que moteaba estos días la comarca, no es lo que era (la terrible «filoxera»). Pero el «agret» (Oxalis pes-caprae), una florecilla a ras de suelo (modestísima), sí estalla y pone un contrapunto cítrico y amarillo al borrascoso invierno. El «agret» brota en los huertos de naranjos (en la imagen, la partida agrícola del Pla de Xàbia con el Montgó al fondo). En estos bancales esta buena hierba mejora la porosidad del suelo y protege las raíces de los frutales de las heladas.

TEMAS

  1. De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
  2. El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
  3. Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
  4. Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
  5. Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
  6. La amistad tiene premio en Dénia: diez amigos compran a última hora el décimo del primer premio del Niño
  7. Fallece un hombre de 67 años en Xàbia al que hallaron en el puerto agonizando y al que han intentado reanimar durante una hora
  8. Xàbia limitará la afluencia de bañistas a sus calas: tecnología para sacudirle la saturación a la Barraca y la Granadella

El invierno en la Marina Alta no es crudo. Es «agret»

El invierno en la Marina Alta no es crudo. Es «agret»

Juan Chabás, la luz de Dénia en la Generación del 27

Juan Chabás, la luz de Dénia en la Generación del 27

No sobran bicicletas; lo que sobra en les Planes son prisas y malos humos

No sobran bicicletas; lo que sobra en les Planes son prisas y malos humos

Heridos dos ciclistas en un accidente en la carretera de les Planes en Xàbia

Heridos dos ciclistas en un accidente en la carretera de les Planes en Xàbia

La Aemet confirma que Joseph se convierte en la superborrasca Kristin: "Daños en infraestructuras" y avisos por vientos y muy mala mar en Valencia

La Aemet confirma que Joseph se convierte en la superborrasca Kristin: "Daños en infraestructuras" y avisos por vientos y muy mala mar en Valencia

El concejal de Vox de Xàbia investigado por acoso sexual revela lo que le ha dicho Abascal: "Tú de ahí no te muevas"

El concejal de Vox de Xàbia investigado por acoso sexual revela lo que le ha dicho Abascal: "Tú de ahí no te muevas"

Cierra tras 58 años "un comercio de los de antes": el adiós de la zapatería Ramón Marsal de Marqués de Campo de Dénia

Cierra tras 58 años "un comercio de los de antes": el adiós de la zapatería Ramón Marsal de Marqués de Campo de Dénia

Educació lliura sis premis extraordinaris al rendiment acadèmic a alumnes de Pedreguer

Educació lliura sis premis extraordinaris al rendiment acadèmic a alumnes de Pedreguer
Tracking Pixel Contents