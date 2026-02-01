Floraciones
El invierno en la Marina Alta no es crudo. Es «agret»
De flor en flor: la oxalis pes-caprea, una humilde planta que esponja los suelos y protege los naranjos de las heladas, colorea de amarillo el paisaje de cítricos
La Marina Alta va de flor en flor. La floración del almendro, esa sutil nieve que moteaba estos días la comarca, no es lo que era (la terrible «filoxera»). Pero el «agret» (Oxalis pes-caprae), una florecilla a ras de suelo (modestísima), sí estalla y pone un contrapunto cítrico y amarillo al borrascoso invierno. El «agret» brota en los huertos de naranjos (en la imagen, la partida agrícola del Pla de Xàbia con el Montgó al fondo). En estos bancales esta buena hierba mejora la porosidad del suelo y protege las raíces de los frutales de las heladas.
