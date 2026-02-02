El Consorci Mare abre en Pedreguer su primer ecoparque fijo de la Marina Alta: se bonificará a los vecinos que separen y reciclen
Construirlo ha costado 321.000 euros y dará servicio a 200.000 vecinos de la comarca que, para arrojar los residuos, deberán contar con una autorización de su ayuntamiento
El Consorci Mare, la entidad que trata los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Marina la Baixa y el Campello, abrirá mañana el nuevo ecoparque fijo de Pedreguer. Las obras superan los 321.000 euros. Esta instalación facilita a los vecinos de la Marina Alta el reciclaje de residuos como muebles, electrodomésticos entre otros, apoyando la labor de la red de siete ecoparques móviles del Consorci Mare.
“Hoy inauguramos nuestro segundo ecoparque fijo consorciado (el primero está en Benidorm), una instalación clave que permitirá a los vecinos reciclar residuos como electrodomésticos o muebles y servirá como base logística para la red de ecomóviles,” ha explicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate, en el acto de inauguración de este mediodía, que ha contado con la presencia de alcaldes y alcaldesas de los 52 municipios consorciados.
“Seguimos dotando al Consorci Mare de instalaciones básicas para aumentar el reciclaje y facilitar la separación a nuestros vecinos. Cuando asumí la presidencia, el consorcio solo disponía de un ecoparque móvil. Ahora tenemos una red totalmente informatizada con 7 ecoparques móviles, la única de la provincia de Alicante que cuenta con módulo para voluminosos, dos ecoparques fijos, el de Benidorm y el de Pedreguer, y estamos construyendo una pionera planta de tratamiento de voluminosos que cuenta con una importante subvención europea”.
Un ecoparque fijo optimizado e informatizado
El ecoparque fijo de Pedreguer, situado en el número 4 de la calle Vinaters, en el Polígono Industrial, cuenta con una superficie total de unos 2.000 metros cuadrados. Se encuentra plenamente informatizado y ha sido diseñado para facilitar al máximo la aportación de residuos a la ciudadanía.
En esta nueva instalación de separación de residuos, los vecinos de los 52 municipios podrán reciclar los residuos más contaminantes del hogar que no tienen cabida en los contenedores viarios de residuos. En el ecoparque de Pedreguer se podrán reciclar botes de pintura, radiografías, bombillas, tóneres, lámparas, aceite de motor, textil, aceite de cocina, cápsulas de café, residuos de aparatos eléctricos y electrodomésticos, entre otros.
Bonificaciones
Además, los vecinos registrados en el sistema pueden conseguir una bonificación por separar y reciclar. Cualquier ciudadano de los 52 municipios puede darse de alta en su ecomóvil o ecoparque fijo más cercano: cada aportación de residuos a la red de ecoparques se traducirá en una bonificación en su tasa de basuras a partir de este año. Puedes consultar toda la información a través de la app Consorcio Mare Actais Waste, disponible para IOS y Android.
