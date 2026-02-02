Más cooperativa y menos vivienda aislada: Pedreguer avanza hacia un modelo social y no especulativo

Los tecnicismos esconden conceptos sociales (y morales). "Vivienda aislada", esa forma de habitar el territorio que se impone en la Marina Alta (chalés y urbanizaciones), significa, como deja bien a las claras esa expresión técnica, aislamiento. Pedreguer quiere cambiar el modelo, recuperar el sentido social y de cohesión del pueblo. Más cooperativa y menos vivienda aislada. Y es más que una apuesta local para solucionar el grave problema de acceso a la vivienda. Esa fórmula debe funcionar como contrapeso, equilibrar un mercado inmobiliario imposible, con precios de compra y alquiler por las nubes y que expulsa a los vecinos y vecinas.

El proceso de acompañamiento a la creación de una cooperativa en cesión de uso en Pedreguer se completó este sábado con una reunión clave, reunión impulsada por el ayuntamiento y que contó con la dirección profesional de Neitn Coop. El encuentro permitió profundizar en los "cimientos" del modelo cooperativo, en su encaje jurídico y económico, y en los criterios de gobernanza y convivencia en los que se basa este proyecto colectivo y social. El nombre importa. Define y da arraigo al proyecto. Hay tres propuestas para bautizar la futura cooperativa. Será un nombre enraizado; reforzará el sentido de comunidad.

Durante la sesión se han trabajado aspectos esenciales del modelo de cesión de uso como alternativa estable, no especulativa y arraigada en el territorio. Se subrayó la función social de la vivienda, la corresponsabilidad entre las personas socias y la construcción de una comunidad cohesionada y sostenible a largo plazo.

Uno de los momentos destacados de la jornada ha sido el proceso colectivo de definición de la identidad del proyecto. Fruto del trabajo compartido, el grupo ha consensuado tres posibles nombres finalistas para la futura cooperativa, todos ellos vinculados al imaginario, el paisaje y la memoria local de Pedreguer, y con una clara voluntad de transmitir valores de comunidad, arraigo y cooperación.

Hacia la constitución formal de la cooperativa

Tanto Neitin Coop, cooperativa contratada por el ayuntamiento para que las personas futuras cooperativistas estén muy asesoradas y acompañadas a lo largo de todo el proceso, como el mismo consistorio, valoran muy positivamente el grado de implicación del grupo impulsor y la madurez del debate generado, elementos que refuerzan la viabilidad social del proyecto. Este proceso de acompañamiento continuará en las próximas semanas con nuevas sesiones orientadas a concretar la estructura jurídica, la organización interna y los próximos pasos para la constitución formal de la cooperativa.

La iniciativa se enmarca en una apuesta más amplia por modelos de vivienda colectiva que ponen a las personas y el derecho a la vivienda en el centro. La fórmula de la cooperativa fortalece el tejido comunitario y ofrece respuestas innovadoras a los retos residenciales actuales desde una lógica social, sostenible y cohesionada.