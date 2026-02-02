Detenido un guardia civil de Oliva por falsificar en la ITV de Ondara inspecciones de coches que luego vendía
La Guardia Civil de València ha desarticulado esta mañana la trama en la estación de la Marina Alta y ha arrestado seis trabajadores con los que el agente, detenido antes de Navidad, podría estar compinchado
La Guardia Civil de València ha detenido a un agente de la Benemérita del puesto principal de Gandia-Oliva, un guardia de seguridad ciudadana (de los que salen a patrullar), por falsificar presuntamente inspecciones de coches con deficiencias en la ITV de Ondara. Actuaba supuestamente como comisionista. En connivencia con trabajadores de la estación, pasaba las revisiones pese a que los vehículos presentaban carencias. El agente habría acudido personalmente en alguna ocasión con los coches de sus "clientes" a las inspecciones.
Otra investigación llevó a este guardia civil. El servicio de información de la Comandancia de València, servicio con compentencias en asuntos internos, empezó a vigilar al agente. Tras reunir las evidencias de su supuesta actuación corrupta, lo detuvo antes de Navidad. Al declarar ante sus compañeros se habría derrumbado y habría confesado sus actividades ilícitas. El volcado de su teléfono móvil llevó a sus supuestos compinches.
La Guardia Civil ha llevado a cabo a primera hora de esta mañana un operativo en la ITV de Ondara. Una veintena de agentes han acudido a la estación. Han detenido a seis trabajadores. El agente implicado podría haberse repartido con ellos las jugosas comisiones que cobraba por validar la ITV a coches con deficiencias.
A los arrestados se les ha tomado declaración esta mañana y han quedado libertad. Igualmente, el guardia civil está en libertad provisional.
La supuesta actividad delictiva estaría encuadrada en un delito de falsedad documental y en otro contra la seguridad vial. El hecho de que se estuvieran amañando las inspecciones supone un riesgo para quienes luego circulaban con vehículos que no estaban en condiciones.
Colas y colapso en la estación de Ondara
La operación ha supuesto paralizar la actividad de las inspecciones. Se ha formado una importante cola. No obstante, sobre las 13 horas, como ha podido comprobar este diario, la ITV estaba funcionando con relativa normalidad y se estaban revisando los vehículos que tenían cita para hoy.
