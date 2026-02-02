Así se ve Ibiza desde lo alto del Cocoll

Un resquicio de cielo. Entre el mar y la bóveda de nubes, se ha abierto una rendija de absoluta claridad. Y ha asomado el perfil azulado de Ibiza. En la Marina Alta, incluso en los días de nubes, hay momentos en los que se vislumbra esa isla que está a 85 kilómetros en línea recta desde Xàbia (desde las estribaciones que se adentran en el mar del Cap de la Nau y el cabo de Sant Antoni).

A más altitud, más horizonte. Esta imagen, tomada hoy desde el Cocoll, a 1.048 metros sobre el nivel del mar, demuestra lo cerca que la comarca está de las Balears. Mantienen una estrechísima vinculación histórica. Estas montañas del interior, de repoblación mallorquina, de "parlar salat", todavía están emocionamente más próximas a las islas.

La silueta de Ibiza es igual de abrupta que la de la Marina Alta vista desde el mar.

Hitos geográficos

La imagen es de gran riqueza geográfica. A la izquierda, el Montgó. El cabo de Sant Antoni, despunta entre las montañas. Se intuye el valle del río Gorgos y el urbanizado litoral de Xàbia. La perspectiva la cierra a la derecha la sierra de Ses Cordelleres de Benigembla. Mientras, el Cocoll, esta atalaya, se halla en el término municipal de Castell de Castells, en un vértice en el que se tocan la Marina Alta, el Comtat y la Marina Baixa.