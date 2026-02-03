El "cabasset" y la Dama: Teulada tiene un dulce único y de bendito sabor popular

Madrugón. Sant Blai es fiesta grande en Teulada. Hay que ir a misa de buena mañana y llevar el "cabasset" y, dentro, la Dama. Si no fuera por la "frescoreta", ese complemento del "cabasset" recordaría los días campestre de Pascua. Pero en este arranque de febrero hay que abrigarse y, sobre todo, protegerse la garganta con bufanda, pañuelo y ruegos a Sant Blai.

El párroco bendice las Damas que los vecinos llevaban en los "cabassets" / A. P. F.

La iglesia de Santa Caterina estaba esta mañana prácticamente llena. A Sant Blai se le tiene fe. Y a la Dama se le tiene afición. Al acabar la misa, el párroco ha pasado, hisopo en mano, por todos los bancos. Ha rociado con agua bendita las Damas (cubiertas, eso sí, con plásticos). El ritual viene de la noche de los tiempos. ¿Y qué es la Dama? Pues un bollo de masa dulce que se hornea en las panaderías tradicionales (cada vez quedan menos). La asociación de Amas de Casa y la Associació Cultural Amics de Teulada también conocen la receta y la difunden para que este dulce único de Teulada no se pierda y los vecinos lo puedan elaborar en casa.

Concejales de Teulada Moraira con sus Damas / A. P. F.

Da gusto echarle un pellizco a la Dama y llevarse a la boca un trocito de esponjosa masa. Tiene el saborcillo de lo popular y una pizca de sensual azúcar. Recrea la figura voluptuosa de una mujer que compone un gesto de coquetería. Recuerda las venus paleolíticas y, en concreto, aquella de Willendorf, ídolo de fecundidad. La Dama previene las enfermedades de garganta. Se la regalan los novios. Golosina y arrumaco. Esas galenterías intensifican la melosidad de este dulce. Preciosa tradición. Que no se pierda nunca.