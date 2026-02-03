El gobierno en minoría de Ondara respira: saca adelante el presupuesto y la ORA

De las líneas rojas a la zona azul. Es un buen resumen. Se acabó el bloqueo. El gobierno en minoría de Ondara, del PSPV, respira. La abstención de Compromís es un balón de oxígeno. Hasta ahora los valencianistas y el PP ejercían una oposición de "no" inamovible. Ahora ha cambiado. Compromís ya dejó claro ayer que se abre una nueva etapa en la que apretará sin ahogar. Su abstención permitió al alcalde, el socialista José Ramiro, y a sus cuatro concejales sacar adelante el presupuesto, que sube a 8,7 millones de euros, y la nueva ordenanza de circulación, que incluye como gran novedad la implantación de la ORA o Zona Azul, es decir, la regulación del aparcamiento con limitación horaria.

Eso sí, los comerciantes han exigido y han conseguido que se detallen las calles en las que funcionará la ORA. En la ordenanza se ha incluido un anexo con el mapa del estacionamiento regulado, que se amplía al parque industrial comercial y el polígono terciario, incluyendo los principales viales del polígono Marjals y el tramo correspondiente de la avenida de Alacant.

La ordenanza también regula la circulación de bicicletas y de patinetes eléctricos, define las calles donde los peatones tienen prioridad y actualiza las sanciones.

Mientras, el gobierno local ha tenido que sudar tinta para aprobar el presupuesto. El concejal de Hacienda, Jordi Ruiz, recordó que se ha negociado durante semanas con el propósito de diseñar el documento "más consensuado posible". El PSPV ha incorporado propuestas y enmiendas de la oposición. Ruiz ha subrayado que se ha efectuado "un importante ejercicio de ajuste en los gastos corrientes". Ha destacado que se ahorra en alquileres, en energía y en mantenimiento y se da absoluta prioridad a las partidas sociales. Se incrementan las subvenciones y se incorpora el convenio de las Escoles Deportivas. Se incluye un fondo de contingencia para negociar con los empleados la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El presupuesto garantiza que la empresa municipal Sinma preste todos los servicios públicos.

El presupuesto está marcado por la reducción de ingresos. La bajada del tipo impositivo del IBI ha significado renunciar a 395.000 euros.

Abstención y otro escenario

El gobierno en minoría ya afronta el año con otra perspectiva. El "no" de Compromís y PP complicaba la gestión municipal. Ahora se abre otro escenario. El PSPV sabe que tiene que negociar hasta la última coma, pero no será en balde, ya que los valencianistas están dispuestos a "dejar hacer" (expresión perfecta). No votarán "sí", pero la abstención les da a los socialistas margen de maniobra.