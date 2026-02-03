"L'Era" i "Guillem Agulló", noms d'arrel i memòria per als nous centres socials de la Vall de Gallinera
Les denominacions han eixit d'un procés participatiu que encara reforça més la vinculació del poble amb aquests espais
Arrel i memòria. "L'Era" i "Guillem Agulló" són els noms triats pels veïns i veïnes de la Vall de Gallinera per als seus dos nous centres socials, espais de trobada essencials en el món rural.
Amb motiu de la finalització de les obres de remodelació de les antigues escoles dels nous Centres Socials de la Vall de Gallinera, l'ajuntament engegà, el passat desembre, un procés participatiu entre la ciutadania per a l’elecció del nom dels dos nous edificis.
El procés comptà amb dos fases: primer amb la proposta de noms i després de la corresponent votació. D’aquella votació sorgiren guanyadores les propostes de “L’Era” per al Centre Social de Benirrama i “Guillem Agulló” per al Centre Social de Benissivà i Benitaia, sent aprovades pel ple Municipal al gener del 2025.
La reforma dels dos edificis fou subvencionada mitjançant el Pla Conviure de la Generalitat Valenciana, amb un cost de 97.975,00 euros pel que fa al Centre Social de Benirrama i de 259.040,00 pel que fa al Centre Social de Benissivà i Benitaia.
Aquest mateix 2026 finalitzaran (ara en execució) les últimes obres previstes a dintre del Pla Conviure:
- Construcció d’un umbracle i reforma de la plataforma auditori d’Alpatró per valor de 51.793,05 euros
- Rehabilitació de la plaça de Baix de Benirrama per valor de 44.988,00 euros
Pel que fa al Centre Social de Benissivà i Benitaia l’obertura al públic queda ajornada davant l’inici de les obres, per al present 2026, corresponents a la segona fase del projecte global, on s’integrarà l’edifici amb la parcel·la de davant amb la creació d’un espai verd comunitari. Amb aquesta última acció no sols s’aconseguirà fomentar el desenvolupament comunitari del municipi també servirà d’accés adaptat per a totes les instal·lacions, tant del Centre Social Guillem Agulló com del consultori que es troba al mateix punt.
La realització del parc de Benissivà ve finançada pel Pla Planifica de la Diputació d’Alacant i suposa una inversió de 436.206,00 euros.
Jornada de portes obertes del nou Centre Social de Benissivà i Benitaia
El pròxim 14 de febrer tindrà lloc una jornada amb diversos objectius dirigits a la ciutadania: per una banda, mostrar l’espai de les antigues escoles reformat i explicar la nova obra prevista per al 2026 al voltant de la construcció de l’espai verd i per altra, posar en coneixement la figura de “Guillem Agulló”.
Els actes començaran a les 11.30 h amb la presència de la família de Guillem Agulló i Salvador, jove valencià assassinat a Montanejos (Alt Millars) la matinada de l’11 d’abril del 1993. Guillem era nedador, antifeixista, antiracista, independentista i tenia divuit anys. Els autors del crim formaven part del grup valencià d’extrema dreta “Komando Marchalenes IV Reich”, denominació en honor al règim nazi.
Els familiars i les organitzacions d'esquerres i independentistes van denunciar que el motiu del crim havia estat polític, ja que els joves que van intervindre en l'assassinat eren coneguts per la seva ideologia espanyolista i feixista i que també sabien de la ideologia antifeixista de Guillem. Tots els partits polítics d’aquell moment van condemnar els fets, menys el Partit Popular, Unió Valenciana i la Falange Española.
L’assassinat de Guillem Agulló és un esgarrifós exemple de la impunitat amb què actua el feixisme, sota la protecció de les forces policíaques i del sistema judicial, i amb la vergonyosa complicitat d’una premsa capaç de manipular la realitat fins a l’extrem de presentar la víctima com a botxí.
El cas va sotragar i marcar una generació sencera de joves, passant a ser la figura de Guillem Agulló un símbol de llibertat sota el lema “Guillem Agulló, ni oblit ni perdó”.
- De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
- El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
- Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
- Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
- Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
- La amistad tiene premio en Dénia: diez amigos compran a última hora el décimo del primer premio del Niño
- Fallece un hombre de 67 años en Xàbia al que hallaron en el puerto agonizando y al que han intentado reanimar durante una hora
- Xàbia limitará la afluencia de bañistas a sus calas: tecnología para sacudirle la saturación a la Barraca y la Granadella