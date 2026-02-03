Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional apoya la digitalización de los mayores en Dénia con jornadas de formación sobre la app MiDni

Esta iniciativa forma parte del Plan Mayor Seguridad, cuyo objetivo principal es fomentar la prevención y mejorar la protección del colectivo de personas mayores

Participantes junto a los agentes que imparten la formación

Participantes junto a los agentes que imparten la formación / Levante-EMV

Teresa Andreu

Dénia

La Policía Nacional, en colaboración con la concejalía del Mayor, ha puesto en marcha en Dénia, unas jornadas de formación sobre el nuevo DNI Digital (app MiDNI), en las que, además de informar sobre las utilidades del uso del DNI digital, se está acompañando a los mayores de manera práctica en la activación de la aplicación en la Comisaría.

Estas sesiones pretenden enseñar a descargar, activar y utilizar el documento en el móvil, de forma segura, voluntaria y gratuita. Se pretende alcanzar el objetivo de capacitar a los mayores a llevar su identificación digital sin miedo y beneficiándose de sus ventajas frente al formato físico.

En la primera convocatoria, más de una veintena de personas se han reunido en un aula del centro social de la localidad, donde han recibido las explicaciones técnicas por parte de la delegada de participación ciudadana de la Comisaría de Dénia, quien además ha resuelto algunas dudas planteadas por los asistentes. A continuación, se han desplazado hasta las instalaciones de la Comisaría de Policía Nacional, donde se les ha ayudado a poner en marcha la aplicación.

Interés por la aplicación

Los asistentes a la actividad han manifestado su interés por la aplicación, animando a otros usuarios a acudir a las actividades realizadas por la Policía Nacional en el municipio.

Esta iniciativa se enmarca dentro del desarrollo del Plan Mayor Seguridad, a través del cual tiene como objetivo principal fomentar la prevención y mejorar la protección del colectivo de personas mayores. Este Plan ha sido actualizado este pasado año 2025 al objeto de adaptarlo a los riesgos que enfrentan las personas mayores en la actualidad, poniendo un especial énfasis en los riesgos asociados al ámbito.

TEMAS

