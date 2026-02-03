Un siglo de turismo en Calp: todo comenzó con "Ifach", la obra de teatro de Azorín de 1926

Si hay que buscar una fecha, una fecha en la que comenzó todo, pues lo mejor es que tenga un marcado cariz literario e intelectual. Calp conmemora un siglo de turismo. Y no es una efeméride al azar. Es una efeméride teatral y literaria. Entre 1926 y 1939, Azorín escribió la obra de teatro en tres actos "Ifach". Así las cosas, 1926 es una excelente fecha para fijar el arranque del turismo en Calp. Ya queda para la posteridad. Una curiosidad: también fue en ese año cuando se instaló en España el primer semáforo, el de la calle Alcalá de Madrid. Y un acontecimiento más de aquel 1926: el 26 de diciembre cayó en Alicante una nevada de impresión, la conocida como "nevà grossa".

La concejalía de Turismo ya está preparando los actos de "100 años de Turismo en Calp". También se destaca que en esos primeros años visitaron el municipio intelectuales y artistas como Óscar Esplá, Gabriel Miró, Germán Bernácer o Emilio Varela.

El "trenet de la Marina" data de 1915. Ya hay constancia de fondas en Calp. No obstante, el Paradero de Ifac no abrió hasta 1935. Pero Azorín, el escritor de Monòver, fija con su obra "Ifach" una fecha teatral. Y va de perlas. ¿No es el turismo, además de una potentísima industria, un teatro de anhelos?

Entre las actividades ya programadas, está la charla de Antonio Michavila, profesor asociado de la Universidad de Alicante, sobre la comedia "Ifach" de Azorín. La impartirá el 17 de marzo en Casa Nova.

El Penyal d'Ifac, hace un siglo / Levante-EMV

Otras de las iniciativas es incorporar Calp al Museo del Turismo Virtual, un museo en el mundo digital dedicado a explorar y mostrar el turismo como fenómeno cultural, social y económico, accesible desde dispositivos electrónicos, enfocado en preservar y compartir la memoria del turismo a través de colecciones y archivos digitales.

También está prevista la organización de una exposición con fotografías y documentos que hacen un recorrido por la historia de la promoción turística de Calp, por los primeros turistas que llegaron al municipio y los primeros establecimientos en los que se alojaron. La celebración se completará con unas jornadas para debatir sobre los 100 años de turismo en Calp que contará con una parte académica y con los responsables políticos de Turismo de los últimos años.

La celebración de esta efeméride pretende rendir homenaje a la historia del turismo en Calp, a quienes trabajaron en él y a los cambios que ha sufrido esta actividad humana a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, pretende abrir un debate sobre los retos y desafíos a los que se enfrenta el municipio como destino turístico.

El concejal de Turismo, Marco Bittner, ha advertido que “un pueblo que no conoce su historia está condenado a improvisar su destino". "En Calp yo creo que es hora de que elijamos entre todos honrar nuestras raíces para proyectar un futuro sólido, sostenible y llena de vida. Esta serie de eventos es una iniciativa de la concejalía de Turismo que pretende ser una reflexión en el siglo XXI, para que después de 100 años de turismo la ciudadania vea que el rumbo de Calp siempre ha estado marcado por las decisiones de los vecinos como un colectivo y que ahora la decisión de qué tipo de pueblo queremos ser dependerá de una decisión colectiva y un impulso que tomemos entre todos”.