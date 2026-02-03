La vertiginosa actividad de la Policía de Xàbia: 8.234 intervenciones en un año y un pico de 53 incidencias en un día, el 15 de agosto

Un no parar. Ha sido un año de vértigo para la Policía Local de Xàbia. Realizó en 2025 nada menos que 8.234 intervenciones. Eso significa 22,5 servicios al día. Y, claro, dado que en agosto los agentes llevaron a cabo 1.171 servicios y en julio, 1014, queda clarísimo que el verano es frenético. La media diaria de agosto es de casi 38 intervenciones. El 15 de agosto, el clímax de la temporada turística y cuando se registra el pico de ocupación, las incidencias subieron a 53. Ese días las patrullas no tienen respiro.

Mientras, los servicios por molestias y problemas de convivencia ciudadana se siguen llevando la palma. La Policía Administrativa, encargada de realizar estas actuaciones, ha cerrado 2025 con 2.470 servicios relacionados principalmente con molestias, notificaciones e incumplimientos de la ordenanza de convivencia.

La concejalía de Seguridad ha presentado hoy el informe anual de actuaciones de la Policía Local correspondiente al ejercicio 2025. Más allá de las cifras, el documento refleja la consolidación de un cuerpo policial moderno, preparado para afrontar nuevos retos y que ha mantenido una actividad ininterrumpida durante los 365 días del año con el objetivo de garantizar la seguridad en el municipio.

El análisis estadístico de 2025 permite obtener una radiografía detallada de la actividad operativa del cuerpo, que ha adaptado sus recursos a los periodos de mayor demanda social.

En cuanto a la distribución mensual, la actividad mantuvo una intensidad constante, con picos destacados durante la campaña estival. Los meses de agosto y julio concentraron el mayor volumen de intervenciones, con 1.171 y 1.014 incidencias, respectivamente. Por el contrario, febrero registró el periodo de menor actividad relativa, con 443 servicios.

Respecto al análisis semanal, los días con mayor número de requerimientos ciudadanos fueron sábado (1.104 servicios), jueves (975) y domingo (968), mientras que el lunes fue la jornada con menor volumen de intervenciones, con 821 incidencias registradas.

Sin respiro: 53 incidencias el 15 de agosto

Durante 2025, la Policía Local atendió una media de 23 servicios diarios, destacando el 15 de agosto como la jornada con mayor actividad del año, con 53 incidencias.

El informe también analiza la distribución de actuaciones por franjas horarias, evidenciando la capacidad operativa del cuerpo durante todo el día. El turno de tarde (14:00 a 22:00 horas) concentró el 39% de los servicios, seguido del turno de mañana (06:00 a 14:00 horas) con el 32%, y el turno de noche (22:00 a 06:00 horas) con el 29% restante.

Las combinaciones de día y turno con mayor volumen de incidencias fueron el turno de noche del sábado, con 396 servicios, el turno de tarde del viernes, con 380 servicios, y el turno de mañana del jueves, con 353 intervenciones.

Por tramos horarios concretos, el intervalo de 12:00 a 13:00 horas registró el mayor número de incidencias, con 455 servicios, mientras que la franja entre 05:00 y 06:00 horas fue la de menor actividad, con 147 intervenciones.

La labor de la Policía Local de Xàbia durante 2025 ha ido más allá de las tareas de vigilancia rutinaria, abarcando ámbitos esenciales para la seguridad y el bienestar ciudadano.

En el área de policía de proximidad y auxilio, se realizaron 2.140 servicios, entre los que destacan 526 actuaciones relacionadas con emergencias médicas o situaciones de vulnerabilidad, reforzando el carácter asistencial del cuerpo.

En materia de seguridad ciudadana y prevención, se llevaron a cabo 1.895 intervenciones, contribuyendo a una reducción significativa de los hechos delictivos en el municipio.

La seguridad vial también fue una prioridad, con 1.729 servicios, centrados en la educación vial y en controles preventivos, especialmente en la lucha contra distracciones al volante y el consumo de alcohol y drogas.

Por su parte, la policía administrativa registró 2.470 actuaciones, principalmente relacionadas con molestias, notificaciones y cuestiones vinculadas a la convivencia ciudadana.

Asimismo, la mediación y la resolución de conflictos vecinales, junto al control de ruidos, continuaron siendo pilares fundamentales para mantener la calidad de vida en los distintos barrios del municipio.

"Compromiso inquebrantable"

La alcaldesa, Rosa Cardona, ha destacado que “los datos de 2025 son el reflejo de un equipo humano comprometido. Detrás de cada estadística hay una historia de servicio y un compromiso inquebrantable con este municipio”. Ha subrayado que, de cara a 2026, la Policía Local continuará reforzando su papel como un servicio público cercano, consolidándose como una institución de confianza para la ciudadanía de Xàbia.