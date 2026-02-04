Aguas de Calpe inicia las obras del colector de aguas pluviales de la partida Borumbot

Aguas de Calpe ha iniciado esta semana las obras del colector de aguas pluviales de la partida Borumbot. Consisten en la renovación de la captación actual de pluviales para renovar y adecuar el tramo de colector de saneamiento ubicado entre las parcelas 2N y 7N de la partida Manzanera.

El actual tramo de colector se desdoblará en dos; por una parte, el colector de saneamiento que finaliza en la EDAR Borumbot y, por otra, el colector de pluviales que se inicia frente a la parcela 5N de la partida Manzanera y finaliza conectando con el colector de pluviales existente en Avda. Valencia.

Con estas obras se pretenden evitar los problemas de inundabilidad de la zona así como el exceso de aporte de aguas pluviales a la EDAR de Borumbot. Hasta ahora en episodios de lluvia abundante el agua de pluviales de las urbanizaciones Manzanera y Borumbot se canaliza hasta el punto más bajo de la zona, el edificio Balcón al Mar, allí se produce el desborde de un pozo y contribuye a la erosión del acantilado del Borumbot.

Las obras consisten en la ejecución de un colector de aguas pluviales de PVC , de 354 metros de longitud, que intercepte la escorrentía superficial que llega al punto bajo de la urbanización y conduzca las aguas hasta la red de pluviales existente en la Avda. Valencia. El trazado en planta discurrirá por el centro del vial de la partida Borumbot y Calle Navío. La actuación incluirá también la instalación de elementos de captación de agua superficial (rejas transversales e imbornales) distribuidos uniformemente a lo largo de la zona. Asimismo, se conectarán a este colector, sendos imbornales ubicados junto a las fachadas de las parcelas 5N de la partida Manzanera y 6I de la partida Borumbot.

En esto momentos se están ejecutando las catas para la obtención de la profundidad exacta, de manera que se confirme que las obras no interfieren en ningún servicio. El importe total del proyecto asciende a 428.746,12 euros (IVA no incluido).