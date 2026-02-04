Freno a las macrourbanizaciones: protegidos los 800.000 m2 que lindan con Gata Residencial

Está Gata, el pueblo, y está Gata Residencial, que es un enorme barrio de adosados construido en la montaña. En la Marina Alta, ese modelo de las macrourbanizaciones hizo "fortuna". Las hay, claro, en el litoral, pero también en Pego (Monte Pego toca tres términos: Dénia, Pego y el Ràfol d'Almúnia), Pedreguer (Monte Pedreguer) o Xaló (la Solana). Ahora se está construyendo el PAI Medina Llíber de 488 chalés. Es un "coletazo" de un urbanismo que parece superado. En Gata, de hecho, tienen clarísimo que no quieren otra urbanización como Gata Residencial. Una y no más. La puerta a esos grandes desarrollos no ya periurbanos, sino apartados del pueblo, la han cerrado incluso antes de que se apruebe el nuevo Plan General, planeamiento que sustituirá a unas normas subsidiarias más que desfasadas (están vigentes desde 1989).

Gata no quiere otra macrourbanización. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado hoy el "sí" de la Comisión Territorial de Urbanismo a la evaluación ambiental estratégica que avala que se desclasifiquen y protejan los dos grandes sectores que seguían siendo de uso residencial y turístico en el término municipal. Suman 833.582 metros cuadrados. Lindan con Gata Residencial. Uno de estos sectores es el montículo que está coronado por "els Molins del Tossal de Pedreguer", declarados bien de relevancia total. Estos sectores pasan a ser suelo no urbanizable común y de especial protección (arqueológica para los molinos).

Los sectores que se protegen. En gris, Gata Residencial; en marrón, el suelo no urbanizable común, y en verde, el suelo de especial protección / Levante-EMV

Es más que un trámite. Gata reniega de un modelo, el de un pueblo paralelo de adosados, que no ha terminado de arraigar. El residencial, que abraza casi medio millón de metros cuadrados, está construido en un 75 %. No obstante, hay muchos adosados, sobre todo los de las calles que están en cota más baja, que no se han vendido. Hay un cierto aire de abandono. Llama mucho la atención las escaleras que conectan unas calles con otras. Son empinadísimas. Salvan grandes desniveles. Observada desde el mirador de Monte Pedreguer, la urbanización se parece mucho a las de adosados de los extrarradios de las ciudades de EE UU y Europa, pero con la particularidad de que el terreno no es llano, sino sinuoso. En primer término, está la urbanización y, detrás, tras la línea recta de la AP-7, asoma, empequeñecido, el núcleo urbano de Gata.

Otra imagen de la macrourbanización y del núcleo urbano de Gata / A. P. F.

En las Normas Urbanísticas, el 25 % del término municipal (casi cinco millones de metros cuadrados) era urbanizable. En 2009, se desclasificaron 3,6 millones de m2. El Ayuntamiento de Gata está tramitando ahora su nuevo Plan General. Blinda el municipio ante grandes desarrollos que alteran el paisaje y devoran montaña y territorio.

Gata Residencial, casi medio millón de metros cuadrados

Eso sí, la modificación urbanística que ha motivado esta evaluación ambiental define mejor la superficie de Gata Residencial. La urbanización abraza más que los 452.818 metros cuadrados definidos hasta ahora. Llega a los 494.083 m2. Las mediciones no se ajustaban a la realidad. Un "vial borde" cerrará por el sureste la urbanización y marcará la transición con la montaña protegida.