Miel Montgó, premio Creaturisme por su propuesta de apiturismo sostenible

Los premios son miel sobre hojuelas. Un espaldarazo. Miel Montgó es un enjambre de cosas buenas: recuperación de colmenas en el parque natural del Montgó, biodiversidad (las abejas son grandes polinizadoras), apiturismo sostenible, educación ambiental, reivindicación de la ruralidad y de los productos de proximidad... Miel Montgó ha logrado uno de los premios Creaturisme. Se entregaron en la última edición de Fitur. Allí se fue Eduardo Fernández, el apicultor, a recoger un galardón que reconoce que el proyecto Miel Montgó representa un modelo modelo de turismo responsable que promueve la riqueza natural, la concienciación ambiental y la conexión con el territorio.

El proyecto impulsa experiencias que acercan al público al papel esencial de las abejas y los polinizadores, a la vez que fomenta el consumo local y el respeto por los ecosistemas mediterráneos. “Este premio nos emociona especialmente porque reconoce una manera de hacer: con pasión, belleza y compromiso real con la naturaleza”, señala Eduardo Fernández, apicultor y fundador de Miel Montgó.

Miel Montgó desarrolla actividades para público general, centros educativos y empresas, combinando interpretación ambiental, catas y vivencias en el colmenar, siempre con un enfoque de sensibilización y sostenibilidad, además de apadrinamiento de colmenas a empresas y profesionales. Las colmenas están en la partida de la Plana de Xàbia (dentro del parque natural). Muy cerca está el santuario de la Mare de Déu dels Àngels, antiguo monasterio de los Jerónimos fundado en el siglo XIV. El santuario es espiritualidad. Las colmenas son biodiversidad. A las abejas hay que tenerles mucha fe. Son el futuro del planeta.