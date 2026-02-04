Miel Montgó, premio Creaturisme por su propuesta de apiturismo sostenible
Eduardo Fernández, cuyas colmenas están en la Plana de Xàbia, impulsa uno de los proyectos de economía rural y recuperación de la naturaleza más estimulantes de la Marina Alta
Los premios son miel sobre hojuelas. Un espaldarazo. Miel Montgó es un enjambre de cosas buenas: recuperación de colmenas en el parque natural del Montgó, biodiversidad (las abejas son grandes polinizadoras), apiturismo sostenible, educación ambiental, reivindicación de la ruralidad y de los productos de proximidad... Miel Montgó ha logrado uno de los premios Creaturisme. Se entregaron en la última edición de Fitur. Allí se fue Eduardo Fernández, el apicultor, a recoger un galardón que reconoce que el proyecto Miel Montgó representa un modelo modelo de turismo responsable que promueve la riqueza natural, la concienciación ambiental y la conexión con el territorio.
El proyecto impulsa experiencias que acercan al público al papel esencial de las abejas y los polinizadores, a la vez que fomenta el consumo local y el respeto por los ecosistemas mediterráneos. “Este premio nos emociona especialmente porque reconoce una manera de hacer: con pasión, belleza y compromiso real con la naturaleza”, señala Eduardo Fernández, apicultor y fundador de Miel Montgó.
Apadrinar colmenas
Miel Montgó desarrolla actividades para público general, centros educativos y empresas, combinando interpretación ambiental, catas y vivencias en el colmenar, siempre con un enfoque de sensibilización y sostenibilidad, además de apadrinamiento de colmenas a empresas y profesionales. Las colmenas están en la partida de la Plana de Xàbia (dentro del parque natural). Muy cerca está el santuario de la Mare de Déu dels Àngels, antiguo monasterio de los Jerónimos fundado en el siglo XIV. El santuario es espiritualidad. Las colmenas son biodiversidad. A las abejas hay que tenerles mucha fe. Son el futuro del planeta.
- De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
- Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
- El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
- Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
- Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
- Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
- La amistad tiene premio en Dénia: diez amigos compran a última hora el décimo del primer premio del Niño
- Fallece un hombre de 67 años en Xàbia al que hallaron en el puerto agonizando y al que han intentado reanimar durante una hora