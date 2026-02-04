Sofía Guajardo, del CIPFP de Dénia, gana en Cocentaina el primer premio de Cocina aplicada al Aceite de Oliva Virgen Extra

El talento gastronómico de Dénia no tiene fin. Sofía Guajardo, alumna del CIPFP de Dénia, ha ganado el concurso de Cocina aplicada al Aceite de Oliva Virgen Extra. El concurso tuvo lugar en la Fira de Tots Sants de Cocentaina. Fue de alto nivel gastronómico y formativo. El CIPFP de Dénia confirma su compromiso firme con la excelencia en la Formación Profesional. Sofía convenció a un exigente jurado. Y se salió de lo habitual. Preparó un postre. Eso es innovar. El buen aceite también intensifica los dulces.

El jurado lo formaban Sergio Terol, presidente de la Academia de la Gastronomía Valenciana; Kiko Molla, chef y propietario del restaurante La Escaleta (dos estrellas Michelin y tres soles Repsol); Santos Ruiz, crítico gastronómico y gerente de la D.O. Arroz de Valencia; Arturo Roig, chef del restaurante A Roig Viu y una de las grandes promesas de la cocina valenciana; y Juan Moll, académico de la Academia de la Gastronomía Valenciana y exdirector de los restaurantes de Joël Robuchon.

El orgullo de aprender un oficio

El premio da visibilidad a la Formación Profesional. "La FP nos representa, compite y gana", han indicado desde el centro dianense, que anuncia que sus alumnos continuarán presentándose a concursos. Además, recuerda el lema de #AmbLaCaraBenAlta, que expresa el orgulllo profesional, la dignificación de los oficios, en especial en la hostelería y el turismo, y la confianza en el talento del alumnado de Formación Profesional, en este caso, conectada con el tejido productivo y gastronómico.