Vuelve el incivismo: un "vertedero" en el margen de un camino rural de Teulada

La basura se acumula en un punto habitual de vertidos incontrolados: el inicio del vial que sube al Tossal Gros

La basura se acumula en el margen del camino rural

La basura se acumula en el margen del camino rural / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Teulada

Vuelve el incivismo. Cuando parece que todo el mundo está más que concienciado (además, separar y reciclar cada vez es más fácil), de nuevo se ven vertidos incontrolados. El camino del Abiar Alt, en Teulada, recorre una partida de viñedos y bancales de "pedra seca". Está a los pies de la montaña del Tossal Gros. Sobrevive e incluso resurge (se están plantando más viñas) el paisaje rural. Pero en un recodo del camino se acumula la basura. Y la basura llama a la basura. Los incívicos ven residuos tirados en la margen del camino y allí que van a tirar más desperdicios. En este recodo arranca el vial que sube al Tossal Gros.

Ya en otras ocasiones se ha amontonado la basura en este punto. Parece que el incivismo se ha cronificado en el extremo de este camino. El ayuntamiento colocó un cartel en el que trata de hacer pedagogía y dejar claro que la basura hay que separarla y depositarla donde toca. Aquí los residuos ensucian el paisaje agrícola. Se han tirado cartones, plásticos, sacas de escombros y ya se ve también algo de basura orgánica.

Facilidades para separar y reciclar

Los ayuntamientos dan facilidades. Hacen campañas. Cuentan con servicios municipales de recogidas de enseres. Separar y reciclar es ya más que una obligación. Los vecinos deberían tenerlo interiorizado. Debería ser una rutina. El Consorci Mare ha abierto esta semana su primer ecoparque fijo en la Marina Alta. Está en Pedreguer. Se lanza el mensaje de que separar y reciclar significa ahorrar. Se bonificará a los vecinos que den ejemplo. Pero no se logra erradicar del todo los vertidos incontrolados.

TEMAS

Vuelve el incivismo: un "vertedero" en el margen de un camino rural de Teulada

Vuelve el incivismo: un "vertedero" en el margen de un camino rural de Teulada

