Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuarteles Guardia CivilJabalí metroSorolla perdidoEstafa ancianaAviso vientoTiempo ValenciaFalla más largaBaliza V16
instagramlinkedin

Chup, chup en el centro histórico: Benissa da fuego a su "putxero de polp"

Antes de que se inventara el concepto gastronómico de "mar y montaña", en este municipio ya se relamían con este cocido con sabor a mar

Las Amas de Casa y chefs del municipio y otros con estrella Michelin cocinarán el 28 de febrero este tradicional plato en una jornada gastronómica en la calle

El nutritivo y sabroso &quot;putxero de polp&quot;

El nutritivo y sabroso "putxero de polp" / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Benissa

Cada pueblo de la Marina Alta hace bandera de una receta, de un plato que expresa "essència". Benissa, ese pueblo de la Marina Alta que se sube a la Serra de Bèrnia y se baja al mar y a sus calas de la Fustera, Pinets o Baladrar ("anar de marà" era una antigua costumbre), es mar y montaña. Sus vecinos ya se relamían con un plato de mar y montaña antes de que ese concepto gastronómico se inventara.

El plato bandera de Benissa es el "putxero de polp". Un cocido distinto a todos. La receta canónica dice que hay que hacerse con dos pulpos de roca de un kilo cada uno para elaborar un "putxero de polp" para cuatro comensales. Luego, el plato lleva lo típico de todos los cocidos (quizá otro toque de territorio son las almendras). Es un plato de mucho chup, chup. Y los cocineros tienen que apencar. Lleva, claro, pencas y necesita de ciencia y mucha paciencia.

La presentación de la fiesta gastronómica del &quot;putxero de polp&quot; que tendrá lugar el 28 de febrero

La presentación de la fiesta gastronómica del "putxero de polp" que tendrá lugar el 28 de febrero / A. P. F.

Benissa tiene registrada la receta. Y ahora llevará a la calle su "putxero de polp". El concejal de Turismo, Adrián Cabrera, ha recordado que es un plato muy social (de reuniones de familias y amigos). Las ollas bullirán el próximo 28 de febrero. Ese es el día que se ha elegido para realizar una gran fiesta gastronómica en el centro histórico de este municipio. Las Amas de Casa, cocineros de Benissa y otros con estrella Michelin le darán lumbre a este cocido con sabor a mar.

Los cefalópodos los pescarán las cofradías de Calp y Moraira. Benissa no tiene "pòsit", pero si una buena franja costera de roca y pulpos. Y el resto de ingredientes también serán de proximidad. Todo lo que lleva este "putxero" está a mano.

Unas 150 raciones

La jornada la han presentado hoy Adrián Cabrera, el alcalde, Arturo Poquet, Pedro Cabrera, de HostelBe, y Cristina Rodríguez, organizadora de esta fiesta gastronómica y productora del vino M de Alejandría. El nombre de la jornada es "Essència. Putxero de Polp de Benissa". El edil de Turismo ha detallado que los visitantes podrán recorrer una "ruta de la tapa", probar vinos locales y de la Marina Alta y descubrir como se cocina este plato. También lo probarán. Se repartirán unas 150 raciones. El "polp" es popular. Participarán los hosteleros de Benissa y también productores de ingredientes esenciales del "putxero" como Señoríos de Relleu (aceite), Carmencita (especias) o Cárnicas Domingo. Todos los restaurantes ofrecerán ese día este plato.

Noticias relacionadas

Este "putxero" es cocina, historia y cultura de Benissa. El "polp" tiene tentáculos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
  2. Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
  3. El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
  4. Agua residual a borbollones: nuevos vertidos contaminan el río Gorgos en Xàbia
  5. Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
  6. Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
  7. La amistad tiene premio en Dénia: diez amigos compran a última hora el décimo del primer premio del Niño
  8. Fallece un hombre de 67 años en Xàbia al que hallaron en el puerto agonizando y al que han intentado reanimar durante una hora

Chup, chup en el centro histórico: Benissa da fuego a su "putxero de polp"

Chup, chup en el centro histórico: Benissa da fuego a su "putxero de polp"

La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras

La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras

PP y Vox evitan que el Parlamento Europeo dé trámite de urgencia a la investigación del PAI de 488 chalés de Llíber

PP y Vox evitan que el Parlamento Europeo dé trámite de urgencia a la investigación del PAI de 488 chalés de Llíber

Cruzar, más seguro en Dénia: comienza la instalación de 38 pasos de peatones inteligentes

Cruzar, más seguro en Dénia: comienza la instalación de 38 pasos de peatones inteligentes

Alerta en Valencia ante el paso de la borrasca Leonardo: la Aemet avisa de la posible caída de árboles y estructuras por el viento

Alerta en Valencia ante el paso de la borrasca Leonardo: la Aemet avisa de la posible caída de árboles y estructuras por el viento

Turismo de sol de invierno: las caravanas encuentran su espacio en Xàbia

Turismo de sol de invierno: las caravanas encuentran su espacio en Xàbia

Vuelve el incivismo: un "vertedero" en el margen de un camino rural de Teulada

Vuelve el incivismo: un "vertedero" en el margen de un camino rural de Teulada

Miel Montgó, premio Creaturisme por su propuesta de apiturismo sostenible

Miel Montgó, premio Creaturisme por su propuesta de apiturismo sostenible
Tracking Pixel Contents