Chup, chup en el centro histórico: Benissa da fuego a su "putxero de polp"

Cada pueblo de la Marina Alta hace bandera de una receta, de un plato que expresa "essència". Benissa, ese pueblo de la Marina Alta que se sube a la Serra de Bèrnia y se baja al mar y a sus calas de la Fustera, Pinets o Baladrar ("anar de marà" era una antigua costumbre), es mar y montaña. Sus vecinos ya se relamían con un plato de mar y montaña antes de que ese concepto gastronómico se inventara.

El plato bandera de Benissa es el "putxero de polp". Un cocido distinto a todos. La receta canónica dice que hay que hacerse con dos pulpos de roca de un kilo cada uno para elaborar un "putxero de polp" para cuatro comensales. Luego, el plato lleva lo típico de todos los cocidos (quizá otro toque de territorio son las almendras). Es un plato de mucho chup, chup. Y los cocineros tienen que apencar. Lleva, claro, pencas y necesita de ciencia y mucha paciencia.

La presentación de la fiesta gastronómica del "putxero de polp" que tendrá lugar el 28 de febrero / A. P. F.

Benissa tiene registrada la receta. Y ahora llevará a la calle su "putxero de polp". El concejal de Turismo, Adrián Cabrera, ha recordado que es un plato muy social (de reuniones de familias y amigos). Las ollas bullirán el próximo 28 de febrero. Ese es el día que se ha elegido para realizar una gran fiesta gastronómica en el centro histórico de este municipio. Las Amas de Casa, cocineros de Benissa y otros con estrella Michelin le darán lumbre a este cocido con sabor a mar.

Los cefalópodos los pescarán las cofradías de Calp y Moraira. Benissa no tiene "pòsit", pero si una buena franja costera de roca y pulpos. Y el resto de ingredientes también serán de proximidad. Todo lo que lleva este "putxero" está a mano.

Unas 150 raciones

La jornada la han presentado hoy Adrián Cabrera, el alcalde, Arturo Poquet, Pedro Cabrera, de HostelBe, y Cristina Rodríguez, organizadora de esta fiesta gastronómica y productora del vino M de Alejandría. El nombre de la jornada es "Essència. Putxero de Polp de Benissa". El edil de Turismo ha detallado que los visitantes podrán recorrer una "ruta de la tapa", probar vinos locales y de la Marina Alta y descubrir como se cocina este plato. También lo probarán. Se repartirán unas 150 raciones. El "polp" es popular. Participarán los hosteleros de Benissa y también productores de ingredientes esenciales del "putxero" como Señoríos de Relleu (aceite), Carmencita (especias) o Cárnicas Domingo. Todos los restaurantes ofrecerán ese día este plato.

Este "putxero" es cocina, historia y cultura de Benissa. El "polp" tiene tentáculos.