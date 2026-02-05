La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras

La empresa ha plantado las banderas. Y ya se sabe que las banderas expresan conquista. La mercantil que quiere construir un hotel de lujo de tres alturas y 76 habitaciones y nueve villas exclusivas en los 55.000 metros cuadrados del litoral virgen del Tossal de l'Asprar de Benissa (este tramo costero también se conoce como Patmore, el apellido de la familia británica de rancio abolengo que compró los terrenos hace décadas) ya se ha puesto a la faena.

Lo de las banderas puede parecer simbólico. El caso es que también han entrado máquinas. La empresa no cuenta todavia con la licencia municipal. Lo ha confirmado el alcalde, Arturo Poquet, a Levante-EMV. El alcalde ha aclarado que el ayuntamiento no puede impedir que coloquen banderas y que, de momento, las máquinas no están realizando movimientos de tierra.

La plataforma ciudadana Salvem el Litoral ha denunciado hoy la presencia de palas excavadoras y maquinaria pesada en este litoral virgen. Subraya que el ayuntamiento no ha dado el permiso de obras. Ha difundido imágenes en las que queda claro que allí ya han comenzado trabajos como poco de desbroce. La plataforma asegura uqe también se están realizando movimientos de tierra. Estos terrenos están junto a la cala Pinets.

Las banderas saltan a la vista. "Varias de ellas se han colocado sobre la señalización del paseo ecológico de Benissa, un hecho especialmente simbólico por la contradicción que supone intervenir en este último tramo virgen del litoral benissero", denuncia la plataforma.

Ir a los "hechos consumados"

Salvem el litoral afirma que la promotora busca el golpe de efecto: "Generar la sensación de que es un hecho consumado pese a que el proyecto no dispone de licencia urbanística".

Esta plataforma lanza preguntas al ayuntamiento, gobernado por el PP. Quiere saber en qué punto está el expediente urbanístico y la naturaleza de los trabajos que se han iniciado. Interpela directamente al alcalde, el popular Arturo Poquet. Quiere saber su postura sobre el proyecto y la concesión de la licencia.

Y también lamenta que la empresa anuncie que ha dado "el pistoletazo de salida". Sin licencia, más que pistoletazo es un tiro en el pie. El ayuntamiento ha pedido a la dirección general de Costas (ministerio para la Transición Ecológica) que aclare si este proyecto toda o tiene incidencia sobre el dominio público marítimo terrestre.