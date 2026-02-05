Cruzar, más seguro en Dénia: comienza la instalación de 38 pasos de peatones inteligentes
Los sensores detectan la presencia del viandante y se activan las luces verticales y los captafaros LED en el suelo para alertar a los conductores
Cruzar, más seguro. A los conductores se les encederán todas las luces (¡ojo, mucho ojo!) cuando lleguen a un paso de peatones en Dénia y un viandante se disponga a cruzar. Son los llamados pasos de peatones inteligentes.
Policía Local ha diseñado y coordinado la instalación de pasos de peatones con tecnología inteligente dentro del plan de actuaciones de mejora de la seguridad vial que lleva a cabo regularmente. El objetivo está claro: evitar atropellos.
Con una inversión total de 157.211 euros para este 2026, estos pasos de peatones, que funcionan mediante energía solar e incorporan detectores de presencia que activan la iluminación de todo el conjunto –señales verticales luminosas y captafaros LED en el suelo- cuando el peatón se dispone a cruzar, aumentando así la alerta del conductor.
El proyecto prevé la instalación a lo largo de este año de 46 señales en 38 ubicaciones estratégicas del municipio. Estas semanas ha comenzado una primera fase de instalación, en la que se han colocado 14 pasos inteligentes en 12 de las zonas prioritarias. De momento, los pasos se encuentran en proceso de ajuste y configuración y estarán operativos en breve.
Para comenzar, se ha dado prioridad a los entornos escolares, zonas con alta afluencia de tráfico (avenidas Miguel Hernández, Joan Fuster, de Alicante, Camí de Gandia, avenida del Montgó, de Andalucía y calle Campotorres) y puntos con iluminación escasa en la carretera de Les Marines, Camí del Cementeri, Assagador de la Marjal, Camí Pou de la Muntanya y Camí de Sant Joan, entre otros.
Llamar la atención de los conductores
El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto, valora que “los pasos de peatones inteligentes permitirán mejorar la atención de los conductores, advirtiendo con señalización lumínica de la presencia de peatones, siguiendo para su colocación el criterio técnico sobre zonas críticas o alta densidad de tráfico. El objetivo último es mejorar la seguridad vial en nuestra ciudad".
