PP y Vox evitan que el Parlamento Europeo dé trámite de urgencia a la investigación del PAI de 488 chalés de Llíber

Dos velocidades. Las obras avanzan. Mientras, la investigación pedida a Bruselas por la plataforma Salvem la Vall guarda turno. El eurodiputado de Compromís Vicent Marzà ha denunciado que este martes PP y Vox han bloqueado en el Parlamento Europeo la tramitación del procedimiento de urgencia que él había solicitado para la petición de Salvem la Vall contra el PAI de Llíber de 488 chalés.

Marzà, diputado del grupo de los Verdes/Alianza libre Europa, reclamó el trámite de urgencia y la comparecencia lo antes posible de la plataforma ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Advertía que corría prisa que los vecinos y vecinas de la Vall de Pop (el valle agrícola del interior de la Marina Alta donde está Llíber) pudieran exponer las razones por las que han apelado a Europa. Sostienen que el PAI que ya se está construyendo en la Muntanya Llarga vulnera directivas europeas en materia de medio ambiente, agua y emergencia climática.

"PP y Vox han decidido dar la espalda a Llíber y a la Vall de Pop. Han impedido que una petición ciudadana sobre un proyecto que tiene un grave impacto ambiental se aborde con la urgencia que merece", ha lamentado Marzà.

"Modelo especulativo"

"No estamos hablando de una cuestión menor. Es un proyecto urbanístico desproporcionado en un municipio de menos de mil habitantes y sin garantías hídricas. Bloquear la urgencia es proteger un modelo especulativo que choca frontalmente con el derecho europeo", ha asegurado.

La tramitación sigue por la vía ordinaria. La plataforma podrá defender su postura ante la Comisión de Peticiones. Pero le toca esperar. Mientras, las obras siguen adelante.