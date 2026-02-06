La alcaldesa de Calp contra los "trolls" y los "haters"

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, abre el frente digital. Le ha declarado la guerra a los "trolls" y los "haters". Se ha ido al cuartel de la Guardia Civil y ha presentado una denuncia. Esta harta de que le den estopa en las redes sociales. Asegura que encaja las críticas, pero afirma que, "por responsabilidad y dignidad, es necesario poner límites" a los ataques desde los perfiles falsos y que responden al odio, el afán de calumniar y el ensañamiento.

La batalla es digital. Se libra en ese terreno. De hecho, la alcaldesa ha difundido en las redes sociales su fotografía en la puerta del cuartel de la Benemérita. Asegura que los respresentantes públicos "debemos asumir las críticas a nuestra gestión; para eso existe la libertad de expresión".

Noticias relacionadas

"Afecta a mi familia"

Pero advierte de que hay una frontera que no debe rebasarse: "Las faltas de respeto, los ataques personales y la difusión de falacias o mentiras". Subraya que los insultos y el odio en la red "no solo causan un daño directo a mi persona, sino que afectan profundamente a mis seres queridos, que nada tienen con ver con la actividad política".