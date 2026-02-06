Alertan de la "grave situación asistencial y organizativa" del hospital Hacle de la Pedrera de Dénia
La junta de personal asegura que la falta de respuesta ante la petición de declarar el centro sanitario de difícil cobertura está provocando la fuga de profesionales
La junta de personal del Departamento de Salud de Dénia ha expresado "su profundo descontento por la mala gestión, la sobrecarga asistencial y la falta de respuesta institucional" ante la "grave situación asistencial y organizativa" en el hospital Hacle (Hospital de atención a crónicos y larga estancia) de la Pedrera. Aseguran que esos problemas están perjudicando tanto a los profesionales como a los pacientes.
Avisan de que el hospital sigue sin respuesta ante la petición formal enviada a la conselleria de Sanidad para que el centro se designe como zona de difícil cobertura. "Cumple de sobra los criterios exigidos y está el precedente de Xàtiva. La falta de respuesta está generando una preocupante fuga de profesionales. Hay especialidades médicas sin cubrir".
La junta de personal señala que se están realizando "ingresos no urgentes en horarios inusuales, pacientes en fase terminal sin aviso previo y reubicaciones improvisadas". Todo esto genera "un clima de malestar entre profesionales y familias".
También aseguran que el director de la Pedrera reconoce "la sobretensión asistencial" y la imposición de la conselleria de aumentar la ocupación del hospital sin reforzar la plantilla.
"Las habitaciones son muy pequeñas para el volumen de grúas, camas articuladas y sillones", afirma la junta de personal, que añade que se están "dificultando los cuidados y aumentando riesgos de lesiones por manejo inadecuado de cargas".
Pacientes con riesgo de fuga
Además, alerta de que el hospital no está preparado para pacientes con riesgo de fuga o alteraciones conductuales. Asegura que hay estancias que se prolongan hasta nueve años. "La falta de alternativas y rechazos familiares bloquean plazas y agravan la saturación".
La junta de personal exige medidas urgentes a la dirección del hospital de la Pedrera y a la conselleria de Sanidad. Reclama una respuesta inmediata a la petición de declarar el centro sanitario de difícil cobertura y transparencia en el criterio de los ingresos, así como refuerzos de personal y mejoras de las infraestructuras.
