Andreu Valor actuarà a Dénia per a celebrar el Dia Mundial de la Llengua Materna
El cantautor presentarà el seu nou disc, Els camins que elegim, un treball que reflexiona sobre les decisions vitals, els camins individuals i col·lectius i la construcció de la identitat a través de la paraula i la música
Dénia, capital del valencià. L'any de la Trobada d'Escoles (torna després de 25 anys) dona més de si. El Departament de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Dénia ha organitzat per al pròxim 20 de febrer un concert del cantautor Andreu Valor a l’auditori del Centre Social, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Llengua Materna amb què es pretén posar en valor la diversitat lingüística, cultural i el multilingüisme.
El concert tindrà lloc a les 20 hores, a l’auditori del Centre Social, amb entrada lliure fins a completar aforament.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Dénia vol commemorar aquesta efemèride posant en valor la llengua valenciana i fomentant-ne l’ús social a través de la cultura, entesa com una eina clau de transmissió lingüística, identitària i emocional, així com un espai de trobada obert a tota la ciutadania.
Al concert, el cantautor presentarà el seu nou disc, Els camins que elegim, un treball que reflexiona sobre les decisions vitals, els camins individuals i col·lectius i la construcció de la identitat a través de la paraula i la música.
Andreu Valor, cantautor de Cocentaina, compta amb una trajectòria de díhuit anys dins del circuit de la música en valencià, sempre des d’una mirada honesta, popular i compromesa amb la cultura pròpia. Al llarg de la seua carrera ha consolidat una veu personal que combina sensibilitat poètica i reflexió social, reinventant-se en cada projecte sense perdre l’essència.
Musicar Estellés
En els darrers anys, Valor ha destacat especialment pel seu treball al voltant de l’obra de Vicent Andrés Estellés, a qui ha musicat amb una mirada pròpia, apostant per poemes menys coneguts i oferint-ne una lectura renovada. El projecte A mamar tots els versos ha recorregut nombrosos escenaris i ha sigut reconegut amb el Premi Ovidi a la millor musicalització d’Estellés per la cançó Documentals.
El regidor de Normalització, Rafa Carrió, ha destacat la importància de continuar impulsant iniciatives que normalitzen l’ús del valencià en l’àmbit cultural i quotidià, reforçant el seu prestigi social. “Any rere any, el Dia Mundial de la Llengua Materna és una oportunitat per impulsar accions de promoció del valencià a Dénia. Aquest any hem volgut celebrar l’efemèride a través de la música i la cultura, amb la mirada posada en continuar construint una Dénia que viu i gaudeix el valencià de manera natural”.
