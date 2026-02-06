Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Apagan a toda prisa un incendio de contenedores en el vial que baja a la Granadella de Xàbia

Bomberos, Policía Local y Protección Civil evitaron que las llamas prendieran en una pinada que está junto a los depósitos de basura

Contenedor que quedó parcialmente calcinado

Contenedor que quedó parcialmente calcinado / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Estos incendios son peligrosísimos. Anoche, sobre las 22 horas, momento en el que soplaba un fortísimo viento, se declaró un incendio en los contenedores de basura que están el el cruce de caminos de la Granadella, Ambolo y el Cap de la Nau, en Xàbia. Los depósitos están junto a una pinada. El riesgo de que las llamas prendieran en este bosque era altísimo.

Los contenedores están junto a una pinada

Los contenedores están junto a una pinada / A. P. F.

La respuesta fue inmediata. En Xàbia, se sabe de sobra cómo las gasta el fuego. La Granadella ardió de punta a punta en septiembre de 2016 (el fuego devoró 711 hectáreas, 689 públicas y 122 privadas). En seguida llegaron la Policía Local, Protección Civil y los bomberos. Sofocaron a toda prisa las llamas. Apartaron los contenedores que ardían para evitar que el fuego se propagase a los pinos.

La imprudencia de tirar las cenizas en los contenedores

Estos incendios de contenedores suelen desencadenarse por una negligencia. Se tiran brasas apagadas y cenizas de chimeneas o de barbacoas en los depósitos de plástico. Quienes las arrojan creen que no hay peligro, pero con las cenizas es mejor no jugar. La basura es altamente combustible. Los rescoldos pueden originar un incendio.

