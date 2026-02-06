Diez años de desternillarse: "Dijous de comèdia" cae en gracia en Xàbia
El ciclo incluye a monologuistas tan descacharrantes como Óscar Tramoyeres y Cabra Fotuda
Xàbia se parte... de risa. El "dijous", el "dijous mercat" (mercadillo), es un día de risa fácil. Los amigos se embroman. En el aire hay picante, un efluvio de gas de la risa. Si el jueves estás igual de mustio que el resto de la semana, es que no tienes remedio. Eres un "desaborío", un solemne insufrible. Xàbia se desternilla los jueves. Es una risa contagiosa. Y ya que ese día es pelín sainetesco, pues ha caído en gracia el chispeante monólogo. Sí, monólogo suena un poco a dar la chapa, pero es que estos monologistas se las arreglan solos para arrancar carcajadas de un público que se ríe de su sombra. "Dijous de comèdia" es la monda. Xàbia conjura la seriedad y el tedio de la semana.
La técnica de Cultura, Irene Buigues, y la concejala Mavi Pérez han presentado esta mañana el nuevo ciclo de "Dijous de comèdia". Empezó hace diez años y no ha perdido ni pizca de pimienta. Las humoradas serán en la Sala Polivalente del Portal del Clot y en la biblioteca de Duanes de la Mar. Es gratis. Reirse no cuesta nada. El aforo, eso sí, es limitado. Y se llena. Quien se encanta y llega tarde ya no se encana de reír.
Siempre participa un humorista del pueblo. Este año es Raúl Diego. Los monologistas más conocidos son Óscar Tramoyeres y Cabra Fotuda. La programación es la siguiente:
- 12 de febrero – Paco Enlaluna, “Besar-se de riure”. Un espectáculo único de impro musical y comedia, con un ritmo trepidante que pasa del monólogo a la parodia, de la imitación a la improvisación musical, grabando en directo voces, guitarra, piano y percusión. Una experiencia participativa para reír, cantar y disfrutar.
- 26 de febrero – Paloma Jiménez, “Todo sobre mi toto”. Un espectáculo creado a partir de experiencias personales de la artista, que transforma situaciones cotidianas en humor a través del clown, la interpretación de personajes y la parodia. Un humor sencillo, sensible e inteligente que conecta con todo tipo de público.
- 26 de marzo – Raúl Diego, “Ja està bé la broma”. El nuevo monólogo del artista xabiero, que aborda temas de actualidad con un estilo directo, agudo e irreverente, combinando experiencias personales con una mirada crítica y humorística sobre el mundo actual.
- 30 de abril – Cabra Fotuda, “Margaret Teacher”. Un espectáculo que repasa la trayectoria de la creadora en redes sociales, anécdotas personales, la gestión del odio en internet y el papel de la lengua, con la aparición de uno de sus personajes más conocidos.
- 21 de mayo – Óscar Tramoyeres, “El maravilloso mundo de ser padre”. Un monólogo sobre la experiencia de la paternidad, contado en clave de humor, que repasa situaciones cotidianas como el embarazo, el parto, las noches sin dormir o los cambios en la vida familiar.
