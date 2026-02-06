Diez años de desternillarse: "Dijous de comèdia" cae en gracia en Xàbia

Xàbia se parte... de risa. El "dijous", el "dijous mercat" (mercadillo), es un día de risa fácil. Los amigos se embroman. En el aire hay picante, un efluvio de gas de la risa. Si el jueves estás igual de mustio que el resto de la semana, es que no tienes remedio. Eres un "desaborío", un solemne insufrible. Xàbia se desternilla los jueves. Es una risa contagiosa. Y ya que ese día es pelín sainetesco, pues ha caído en gracia el chispeante monólogo. Sí, monólogo suena un poco a dar la chapa, pero es que estos monologistas se las arreglan solos para arrancar carcajadas de un público que se ríe de su sombra. "Dijous de comèdia" es la monda. Xàbia conjura la seriedad y el tedio de la semana.

La técnica de Cultura, Irene Buigues, y la concejala Mavi Pérez han presentado esta mañana el nuevo ciclo de "Dijous de comèdia". Empezó hace diez años y no ha perdido ni pizca de pimienta. Las humoradas serán en la Sala Polivalente del Portal del Clot y en la biblioteca de Duanes de la Mar. Es gratis. Reirse no cuesta nada. El aforo, eso sí, es limitado. Y se llena. Quien se encanta y llega tarde ya no se encana de reír.

Siempre participa un humorista del pueblo. Este año es Raúl Diego. Los monologistas más conocidos son Óscar Tramoyeres y Cabra Fotuda. La programación es la siguiente:

