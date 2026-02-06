HCB Dénia refuerza la atención urgente de la Policía Nacional con la donación de tres botiquines profesionales

HCB Dénia ha hecho entrega a la Policía Nacional de Dénia de tres botiquines profesionales completos para primeros auxilios, destinados a dotar a los vehículos policiales y mejorar la capacidad de intervención en situaciones de emergencia.

Esta acción se enmarca dentro del convenio de colaboración que ambas entidades mantienen desde hace varios años y que tiene como objetivo reforzar la atención sanitaria inmediata en la ciudad. La Policía Nacional es, en muchas ocasiones, el primer cuerpo en llegar a siniestros, accidentes o situaciones críticas, por lo que disponer de material sanitario adecuado resulta clave para una primera actuación eficaz.

La donación de los botiquines / Levante-EMV

Gracias a los botiquines donados, que incluyen material sanitario esencial, y el equipamiento para reanimación cardiopulmonar (RCP) con el que se doto a tres coches patrulla hace unos años, los agentes tienen más facilidades y herramientas para intervenir en los primeros minutos de una emergencia, un factor decisivo en la mayoría de los casos.

Desfibriladores

Este nuevo paso da continuidad a un acuerdo que se inició cuando HCB Dénia dotó a la Policía Nacional de tres desfibriladores externos automáticos (DEA) para los vehículos patrulla y un cuarto dispositivo para la central policial. A ello se suma el plan de formación continua con el que HCB Dénia se ha comprometido, mediante el cual los agentes reciben formación en RCP y primeros auxilios impartida por profesionales sanitarios periódicamente.

Los botiquines contienen todo el material sanitario necesario para los primeros auxilios / Levante-EMV

En el acto de entrega ha estado presente Ana Vasbinder, directora de Relaciones Internacionales de HCB Hospitales, Julia Amador, coordinadora comercial de HCB Hospitales, Carlos Nieto, inspector jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Dénia, y Caterina de Francisco, Delegada de participación Ciudadana de la Policía Nacional de Dénia.

Desde HCB Dénia destacan que este tipo de iniciativas refuerzan la colaboración entre el ámbito sanitario y los cuerpos de seguridad, con un impacto directo en la protección y el bienestar de la ciudadanía.