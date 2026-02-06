Xàbia declarará el núcleo del puerto saturado de alquiler turístico, pero permitirá mil viviendas vacacionales más en el resto del pueblo

Xàbia levantará la moratoria de las viviendas turísticas. Ahora hay censadas 4.321. Se ha contenido el incremento imparable de antes de suspenderse los permisos para decidir (se encargó un estudio a la Universidad de Alicante) como se podía meter en vereda un segmento turístico que estaba disparado (se llegó a las 5.971 viviendas vacacionales activas) y que distorsionaba el alquiler de todo el año (por las nubes, imposible para las familias trabajadoras de clase media y para los jóvenes). El gobierno local (PP y CpJ) ya tiene una propuesta. Es totalmente distinta a aquella primera que lanzó de permitir los alquileres turísticos en chalés y adosados y prohibirlos en las fincas de pisos de los núcleos del centro histórico, el Puerto y la playa del Arenal (se presume que este turista de paso es más bullicioso). La nueva propuesta se basa en porcentajes. El puerto se declara ya saturado (el estudio de la universidad ya lo advertía) y se fija un porcentaje máximo del 7 % de vivienda vacacional en el centro histórico o de un 25 % en la urbanización del Tossalet. En números redondos, esta alternativa da vía libre a incrementar en mil viviendas más las destinadas al alquiler turístico, que llegarían a las 5.000 en todo el término municipal.

La propuesta se debatió ayer en la mesa técnica municipal que está abordando las medidas para evitar que Xàbia se convierta en un pueblo de turismo de paso y en el que el predominio absoluto del alquiler vacacional expulse a los vecinos. El PSOE pidió "una moratoria total", es decir, que no se den más licencias. Advirtió que crecer en 1.000 viviendas más y situarse en las 5.000 (volver, de hecho, ya que antes de la moratoria se estuvo incluso cerca de las 6.000) significa meter en Xàbia 3.000 turistas más y "es inasumible".

El concejal socialista Vicent Miralles subrayó que, "en un contexto en el que la vivienda es intocable para los vecinos de nuestro pueblo, no hay alquileres disponibles para todo el año y los problemas de convivencia crecen cada temporada, es inasumible que el PP nos quiera obligar a seguir creciendo a toda costa”.

El PSOE considera que este segmento turístico ya está saturado. Sumar mil viviendas de alquiler turístico y abrir la puerta a que lleguen de golpe 3.000 turistas más significa para los socialistas tensar el modelo de Xàbia y "saturar sus recursos naturales e infraestructuras". Lanzan la pregunta de lo que puede suponer seguir creciendo. "¿Alguien cree que es posible sin destrozar nuestra calidad de vida?".

El grupo socialista apeló “a la reflexión y el entendimiento de todos los grupos políticos” para poner freno a esta situación. Avisó de que utilizará "todos los medios políticos a nuestro alcance para forzar ese debate y esa reflexión. El organismo de decisión ha de ser el pleno municipal y todos los grupos deben tomar partido de forma clara y asumir su responsabilidad frente a los vecinos”.

El PSOE habla de porcentajes arbitrarios

Otra crítica del PSOE es que no hay ningún informe que avale los porcentajes de tope de vivienda turística presentados por el concejal de Urbanismo, el popular Pere Sapena. Considera que son arbitrarios y que el gobierno local los ha cambiado sobre la marcha. Recuerda que antes de esa alternativa de los porcentajes planteó permitir el alquiler vacacional en los chalés y adosados y no dar licencias en las fincas. Ahora ha cambiado esa propuesta de la tipología por la de los porcentajes máximos en cada núcleo urbano y urbanización.