La admiración colectiva del arte y de Xàbia: emocionante homenaje al artista Tomás Sivera
El creador muestra sus últimas y deslumbrantes obras y vuelve a exponer con los artistas xabiencs con los que ha compartido experimentación y pasión por la pintura y la escultura
Admiración. El artista de Xàbia Tomás Sivera es un creador en búsqueda constante. Sus últimas obras son una deslumbrante reflexión sobre el color. Rompe dimensiones: abstracción (influencia de Mark Rothko) y figuración, en el mismo plano (magníficas sus obras "Salto a la libertad" y "Buscando la costa"). Tomás experimenta con los matices del color y la línea. "Babanki", "Dinka" o "Geiko", otras de sus últimas obras, son una exploración de nuevos territorios artísticos.
Su trayectoria está más que contrastada. Ha recibido muchísimos premios y menciones desde aquel primero en el XV Certamen de Pintura Vila de Pego del año 1990. Y lo que es más importante: la admiración. Admirar es más que mirar. Significa maravillarse y contemplar con asombro. A Tomás lo admiran sus compañeros artistas y sus vecinos de Xàbia. Y se lo han demostrado con un emocionante homenaje.
"Este acto surge del respeto y el cariño. Tomás, eres un referente", afirmó ayer Ana Vasbinder, la presidenta del Rotary de Xàbia, en la inauguración en la Casa del Cable de la exposición "Homenaje a Tomás Sivera". La ha organizado el Rotary. A la inauguración, acudió una multitud de vecinos, así como la alcaldesa, Rosa Cardona, la concejala de Cultura, Mavi Pérez, y numerosos artistas. En la muestra, participan Toni Marí, Francesc Marzal, Jaume Monfort, Jaume Pastor, Natalia Ribes, Pepe Sart y José Sivera. También hay lienzos de Miguel Sala Coll, que falleció en 2010. Desde los paisajes de Sala Coll a la abstracción, esta exposición "retrata" la evolución de la creación en Xàbia.
Sensibilidad y afecto
"Esta exposición es amistad, respeto y admiración", añadió Vasbinder. "Hay mucho afecto. No hablamos solo de tu obra. Hablamos de ti, de tu forma de mirar el mundo y de tu sensibilidad".
"Eres el más grande y el mejor. Tu evolución artística ha sido magnífica", destacó el escultor Toni Marí.
Mientras, Mavi Pérez agradeció a Tomás "todo lo que das a la cultura de nuestro pueblo". La alcaldesa destacó que en la exposición están los artistas de la generación de este creador, "todos los compañeros que te admiran". "Sigue concibiendo estas obras maravillosas", añadió Rosa Cardona.
