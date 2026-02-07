Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Chabolas MestallaPisos nuevos ValènciaCoches chinos AlmussafesLicencia MestallaTiempo ValenciaBorrasca MartaConciertos ViverosTaller clandestino GuadassuarPlanes en Valencia
instagramlinkedin

La admiración colectiva del arte y de Xàbia: emocionante homenaje al artista Tomás Sivera

El creador muestra sus últimas y deslumbrantes obras y vuelve a exponer con los artistas xabiencs con los que ha compartido experimentación y pasión por la pintura y la escultura

Un momento del homenaje. Tomás Sivera, entre Ana Vasbinder, el escultor Toni Marí y la alcaldesa

Un momento del homenaje. Tomás Sivera, entre Ana Vasbinder, el escultor Toni Marí y la alcaldesa / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Admiración. El artista de Xàbia Tomás Sivera es un creador en búsqueda constante. Sus últimas obras son una deslumbrante reflexión sobre el color. Rompe dimensiones: abstracción (influencia de Mark Rothko) y figuración, en el mismo plano (magníficas sus obras "Salto a la libertad" y "Buscando la costa"). Tomás experimenta con los matices del color y la línea. "Babanki", "Dinka" o "Geiko", otras de sus últimas obras, son una exploración de nuevos territorios artísticos.

La alcaldesa charla con el artista Tomás Sivera

La alcaldesa charla con el artista Tomás Sivera / A. P. F.

Su trayectoria está más que contrastada. Ha recibido muchísimos premios y menciones desde aquel primero en el XV Certamen de Pintura Vila de Pego del año 1990. Y lo que es más importante: la admiración. Admirar es más que mirar. Significa maravillarse y contemplar con asombro. A Tomás lo admiran sus compañeros artistas y sus vecinos de Xàbia. Y se lo han demostrado con un emocionante homenaje.

Una de las últimas obras de Tomás Sivera

Una de las últimas obras de Tomás Sivera / A. P. F.

"Este acto surge del respeto y el cariño. Tomás, eres un referente", afirmó ayer Ana Vasbinder, la presidenta del Rotary de Xàbia, en la inauguración en la Casa del Cable de la exposición "Homenaje a Tomás Sivera". La ha organizado el Rotary. A la inauguración, acudió una multitud de vecinos, así como la alcaldesa, Rosa Cardona, la concejala de Cultura, Mavi Pérez, y numerosos artistas. En la muestra, participan Toni Marí, Francesc Marzal, Jaume Monfort, Jaume Pastor, Natalia Ribes, Pepe Sart y José Sivera. También hay lienzos de Miguel Sala Coll, que falleció en 2010. Desde los paisajes de Sala Coll a la abstracción, esta exposición "retrata" la evolución de la creación en Xàbia.

Sensibilidad y afecto

"Esta exposición es amistad, respeto y admiración", añadió Vasbinder. "Hay mucho afecto. No hablamos solo de tu obra. Hablamos de ti, de tu forma de mirar el mundo y de tu sensibilidad".

"Eres el más grande y el mejor. Tu evolución artística ha sido magnífica", destacó el escultor Toni Marí.

Noticias relacionadas

Mientras, Mavi Pérez agradeció a Tomás "todo lo que das a la cultura de nuestro pueblo". La alcaldesa destacó que en la exposición están los artistas de la generación de este creador, "todos los compañeros que te admiran". "Sigue concibiendo estas obras maravillosas", añadió Rosa Cardona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
  2. Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
  3. El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
  4. Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
  5. Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
  6. Fallece un hombre de 67 años en Xàbia al que hallaron en el puerto agonizando y al que han intentado reanimar durante una hora
  7. Xàbia limitará la afluencia de bañistas a sus calas: tecnología para sacudirle la saturación a la Barraca y la Granadella
  8. Gamberrada 'facha' en Pedreguer: arrastran una barrera de los toros, trepan al balcón del ayuntamiento, gritan 'viva España' y roban la bandera de Palestina

La admiración colectiva del arte y de Xàbia: emocionante homenaje al artista Tomás Sivera

La admiración colectiva del arte y de Xàbia: emocionante homenaje al artista Tomás Sivera

Las cartas no llegan en Pego: hay 4.200 sin repartir

Las cartas no llegan en Pego: hay 4.200 sin repartir

Diez años de desternillarse: "Dijous de comèdia" cae en gracia en Xàbia

Diez años de desternillarse: "Dijous de comèdia" cae en gracia en Xàbia

Tala de envergadura en el litoral virgen de Benissa

Tala de envergadura en el litoral virgen de Benissa

Alerta en Valencia ante el paso de la borrasca Leonardo: la Aemet avisa de la posible caída de árboles y estructuras por el viento

Alerta en Valencia ante el paso de la borrasca Leonardo: la Aemet avisa de la posible caída de árboles y estructuras por el viento

La Aemet multiplica los avisos en Valencia para el fin de semana: la borrasca Marta volverá a desatar con fuerza el viento de poniente

La Aemet multiplica los avisos en Valencia para el fin de semana: la borrasca Marta volverá a desatar con fuerza el viento de poniente

Alertan de la "grave situación asistencial y organizativa" del hospital Hacle de la Pedrera de Dénia

Alertan de la "grave situación asistencial y organizativa" del hospital Hacle de la Pedrera de Dénia

HCB Dénia refuerza la atención urgente de la Policía Nacional con la donación de tres botiquines profesionales

HCB Dénia refuerza la atención urgente de la Policía Nacional con la donación de tres botiquines profesionales
Tracking Pixel Contents