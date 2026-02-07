Las cartas no llegan en Pego: hay 4.200 sin repartir
El sindicato CSIF denuncia que tampoco han llegado a las casas 600 notificaciones, entre las que hay citas médicas, notificaciones de Hacienda o citaciones judiciales
Las cartas no llegan en Pego. El sindicato CSIF ha denunciado el atasco en la Unidad de Reparto del municipio, oficina donde se acumulan 4.200 cartas y unas 600 notificaciones. Asegura que muchas de las notificaciones que no han llegado a las casas llevan fecha de hace un mes.
"Esta unidad de reparto cuenta con cuatro secciones urbanas y tres rurales. Las urbanas están sin cubrir por bajas de personal, por lo que tienen que ser atendidas por los enlaces rurales", advierte este sindicato.
Y esa falta de carteros hace imposible que el correo llegue puntual a las viviendas. La correspondencia ordinaria se acumula y, "lo que es más grave", el reparto de las las notificaciones urgentes y certificadas también se retrasa.
El CSIF avisa de la incertidumbre y las "implicaciones legales y personales" de que no lleguen a tiempo documentos esenciales como citas médicas, notificaciones de Hacienda o citaciones judiciales.
Este sindicato exige a Correos medidas urgentes. Reclama que se refuerce la plantilla y se contrate de inmediato a personal para cubrir las bajas y permisos, que se cubra el 100 % de las plazas y que se ponga fin a la sobrecarga de trabajo. Ahora los carteros tienen que asumir responsabilidades y rutas de otros compañeros.
