Tres intoxicados por inhalación de humo en un incendio en Dénia

Susto en el centro de Dénia. Un incendio que se ha declarado en un piso de la segunda planta de una finca de 9 alturas de la Explanada Cervantes, en la zona del puerto, ha obligado a confinar en sus viviendas a todos los vecinos del edificio mientras los bomberos establecían una ruta para la evacuación de emergencia. A tres personas, que se habían intoxicado por humo, se los ha sacado por esta ruta segura. Los sanitarios los han atendido en sus ambulancias y luego los han trasladado al hospital de Dénia.

El incendio ha comenzado sobre las 13.57 horas. Se ha logrado extinguir a las 15.21 h. Ha generado gran cantidad de humo. De ahí que se haya tomado la decisión de confinar a los vecinos en sus casas.

Noticias relacionadas

Los bomberos han evacuado a los tres intoxicados por humo y han sofocado las llamas / Levante-EMV

Refuerzo de Oliva

Han intervenido la Policía Local y Nacional y los servicios sanitario. Mientras, los bomberos han evacuado a los tres intoxicados por humo y han sofocado las llamas. Han participado unidades del parque de Dénia y una unidad con una bomba urbana pesada del parque de Oliva.