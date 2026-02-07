Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tres intoxicados por inhalación de humo en un incendio en Dénia

El fuego se desató en un piso de una finca de 9 alturas y se tuvo que confinar a los vecinos en sus viviendas

La vivienda donde se ha iniciado el incendio ha quedado calcinada

La vivienda donde se ha iniciado el incendio ha quedado calcinada / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Susto en el centro de Dénia. Un incendio que se ha declarado en un piso de la segunda planta de una finca de 9 alturas de la Explanada Cervantes, en la zona del puerto, ha obligado a confinar en sus viviendas a todos los vecinos del edificio mientras los bomberos establecían una ruta para la evacuación de emergencia. A tres personas, que se habían intoxicado por humo, se los ha sacado por esta ruta segura. Los sanitarios los han atendido en sus ambulancias y luego los han trasladado al hospital de Dénia.

El incendio ha comenzado sobre las 13.57 horas. Se ha logrado extinguir a las 15.21 h. Ha generado gran cantidad de humo. De ahí que se haya tomado la decisión de confinar a los vecinos en sus casas.

Noticias relacionadas

Los bomberos han evacuado a los tres intoxicados por humo y han sofocado las llamas

Los bomberos han evacuado a los tres intoxicados por humo y han sofocado las llamas / Levante-EMV

Refuerzo de Oliva

Han intervenido la Policía Local y Nacional y los servicios sanitario. Mientras, los bomberos han evacuado a los tres intoxicados por humo y han sofocado las llamas. Han participado unidades del parque de Dénia y una unidad con una bomba urbana pesada del parque de Oliva.

