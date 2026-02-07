Tres intoxicados por inhalación de humo en un incendio en Dénia
El fuego se desató en un piso de una finca de 9 alturas y se tuvo que confinar a los vecinos en sus viviendas
Susto en el centro de Dénia. Un incendio que se ha declarado en un piso de la segunda planta de una finca de 9 alturas de la Explanada Cervantes, en la zona del puerto, ha obligado a confinar en sus viviendas a todos los vecinos del edificio mientras los bomberos establecían una ruta para la evacuación de emergencia. A tres personas, que se habían intoxicado por humo, se los ha sacado por esta ruta segura. Los sanitarios los han atendido en sus ambulancias y luego los han trasladado al hospital de Dénia.
El incendio ha comenzado sobre las 13.57 horas. Se ha logrado extinguir a las 15.21 h. Ha generado gran cantidad de humo. De ahí que se haya tomado la decisión de confinar a los vecinos en sus casas.
Refuerzo de Oliva
Han intervenido la Policía Local y Nacional y los servicios sanitario. Mientras, los bomberos han evacuado a los tres intoxicados por humo y han sofocado las llamas. Han participado unidades del parque de Dénia y una unidad con una bomba urbana pesada del parque de Oliva.
- De las balas (perdigonazos) a los balidos: las cabras vuelven al Montgó y ya pasturan en el antiguo campo de tiro de Xàbia
- Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
- El hospital de Dénia 'pierde' a una paciente de 68 años: sus hijos denunciaron la desaparición y la buscaron durante más de 20 horas
- Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
- Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
- Fallece un hombre de 67 años en Xàbia al que hallaron en el puerto agonizando y al que han intentado reanimar durante una hora
- Xàbia limitará la afluencia de bañistas a sus calas: tecnología para sacudirle la saturación a la Barraca y la Granadella
- Gamberrada 'facha' en Pedreguer: arrastran una barrera de los toros, trepan al balcón del ayuntamiento, gritan 'viva España' y roban la bandera de Palestina