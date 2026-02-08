Patrimonio rural
Histórica y en ruinas: emerge de la maleza la casa de Xàbia que maravilló al arquitecto Lambert
La Casa dels Cruanyes, del siglo XIX y situada en la partida de Lluca, tiene el porche hundido y ha perdido algunas de las acróteras
La maleza la ocultaba totalmente. Ahora los propietarios de esta parcela de más de 10.000 metros cuadrados la han desbrozado a fondo. Y ha emergido una casa que es historia de Xàbia. Y es también historia de la arquitectura de la Marina Alta. El arquitecto, intelectual y artista suizo André Louis Lambert, cuando descubrió Xàbia a principios del siglo XX, se enamoró de los riuraus y de la sencillez constructiva. Una de las casas que le maravilló fue la dels Cruanyes o Torre Soler, situada en la mítica partida de Lluca (la del tesoro ibérico de oro y plata que encontró un pastor en 1904 y que guarda el Museo Arqueológico Nacional). Lambert esbozó a mano alzada esta preciosa casa. Esos dibujos y croquis aparecieron en las principales revistas de arquitectura europeas de la época. La belleza rural, sencilla y armoniosa, marcaba de alguna manera el contrapunto al racionalismo y al estilo internacional de la Bauhaus y Le Corbusier que se imponían en Europa. La Casa dels Cruanyes compendiaba los rasgos arcádicos de la arquitectura rural.
Esta casa está catalogada. Pero es una ruina. Ya se sabía cuando se la tragó la maleza. Durante años ha sido invisible. Se halla junto a la carretera de Xàbia al Poble Nou de Benitatxell. Ahora se ve perfectamente. Aunque desmedrada, se adivina su armoniosa traza. Un tramo del porche adintelado y sostenido con pilares se ha venido abajo. El tejado también está hundido. Han desaparecido algunas de las acróteras que coronaban la elegante balaustrada de la cubierta.
El poderío de la burguesía agrícola
Es de las pocas casas rurales del siglo XIX que han sobrevivido en Xàbia. Refleja el poderío de la burguesía agrícola de la pasa. Se asomaba a un esplendoroso jardín. De hecho, la finca también se conocía como el Jardí dels Cruanyes. Queda la gran balsa circular de riego. El terreno está abancalado con muros de «pedra seca».
La casa lleva abandonada décadas y décadas. En esta finca está previsto construir un chalé de arquitectura de vanguardia. La Casa dels Cruanyes no se puede demoler. No se puede meter la piqueta y reducir a escombros esta joya de la arquitectura rural de la Marina Alta. Pero el abandono hace estragos. Urge consolidarla y restaurarla.
Los Lambert se inspiraron en esta arquitectura sencilla para construir en el Portitxol su Domus Lambertiana, una bellísima síntesis de la sabia ruralidad de la Marina Alta.
