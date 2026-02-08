Mucho público, pero pocos valientes en la Baixada del Bullent de Pego
Hay que mojarse por esta tradición y volver a enganchar a las cuadrillas de amigos que le echan ingenio a los disfraces y a las barcazas ecológicas
Mucho, muchísimo público. La Baixada del riu Bullent, el primer acto del Carnestoltes de Pego, tiene tirón. La lástima es que cada vez se animan menos cuadrillas a enrolarse en esta descacharrante «regata». Solo cuatro barcazas surcaron ayer las apacibles (y fresquitas) aguas del Bullent. Las balsas son caseras y realizadas con materiales ecológicos. Los participantes recogen plásticos y limpian los residuos (pocos) que encuentran en su singladura. El público se lo pasa en grande. Pero falta que la tradición remonte. Falta volver a enganchar a las cuadrillas de amigos que le echan ingenio a esta divertidísima tradición.
La Baixada del Bullent es originalísima. Y descubre el bellísimo paisaje de la Marjal de Pego Oliva. Lo tiene todo. Es una tradición a favor de corriente. El río baja ahora, tras el lluvioso invierno, esplendoroso. A los pegolinos les encanta apostarse en la orilla y dar buena cuenta de una "crosta", el típico arroz de Pego y también el atípico arroz al horno (lleva una esponjosa cobertura de huevo). Hay que animar a que los valientes se mojen (hoy, con los neoprenos, el chapuzón se aguanta mejor).
