Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Exposición del NinotPerfumerías PrietoChabolas MestallaBorrasca MartaTiempo ValenciaCiberataqueTaller clandestino GuadassuarPlanes en Valencia
instagramlinkedin

Mucho público, pero pocos valientes en la Baixada del Bullent de Pego

Hay que mojarse por esta tradición y volver a enganchar a las cuadrillas de amigos que le echan ingenio a los disfraces y a las barcazas ecológicas

Barcaza inspirada en el antiguo Egipto.

Barcaza inspirada en el antiguo Egipto. / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Pego

Mucho, muchísimo público. La Baixada del riu Bullent, el primer acto del Carnestoltes de Pego, tiene tirón. La lástima es que cada vez se animan menos cuadrillas a enrolarse en esta descacharrante «regata». Solo cuatro barcazas surcaron ayer las apacibles (y fresquitas) aguas del Bullent. Las balsas son caseras y realizadas con materiales ecológicos. Los participantes recogen plásticos y limpian los residuos (pocos) que encuentran en su singladura. El público se lo pasa en grande. Pero falta que la tradición remonte. Falta volver a enganchar a las cuadrillas de amigos que le echan ingenio a esta divertidísima tradición.

Valientes que se atrevieron ayer a descender las apacibles aguas del Bullent

Valientes que se atrevieron ayer a descender las apacibles aguas del Bullent / A. P. F.

La Baixada del Bullent es originalísima. Y descubre el bellísimo paisaje de la Marjal de Pego Oliva. Lo tiene todo. Es una tradición a favor de corriente. El río baja ahora, tras el lluvioso invierno, esplendoroso. A los pegolinos les encanta apostarse en la orilla y dar buena cuenta de una "crosta", el típico arroz de Pego y también el atípico arroz al horno (lleva una esponjosa cobertura de huevo). Hay que animar a que los valientes se mojen (hoy, con los neoprenos, el chapuzón se aguanta mejor).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
  2. Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
  3. Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
  4. La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
  5. Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
  6. Fallece un hombre de 67 años en Xàbia al que hallaron en el puerto agonizando y al que han intentado reanimar durante una hora
  7. Xàbia limitará la afluencia de bañistas a sus calas: tecnología para sacudirle la saturación a la Barraca y la Granadella
  8. Gamberrada 'facha' en Pedreguer: arrastran una barrera de los toros, trepan al balcón del ayuntamiento, gritan 'viva España' y roban la bandera de Palestina

Mucho público, pero pocos valientes en la Baixada del Bullent de Pego

Mucho público, pero pocos valientes en la Baixada del Bullent de Pego

Histórica y en ruinas: emerge de la maleza la casa de Xàbia que maravilló al arquitecto Lambert

Histórica y en ruinas: emerge de la maleza la casa de Xàbia que maravilló al arquitecto Lambert

La Guardia Civil pone fin al atrincheramiento de un hombre en su casa a las afueras de Teulada

La Guardia Civil pone fin al atrincheramiento de un hombre en su casa a las afueras de Teulada

Tres intoxicados por inhalación de humo en un incendio en Dénia

Tres intoxicados por inhalación de humo en un incendio en Dénia

La Aemet multiplica los avisos en Valencia para el fin de semana: la borrasca Marta vuelve a desatar con fuerza el viento de poniente

La Aemet multiplica los avisos en Valencia para el fin de semana: la borrasca Marta vuelve a desatar con fuerza el viento de poniente

La admiración colectiva del arte y de Xàbia: emocionante homenaje al artista Tomás Sivera

La admiración colectiva del arte y de Xàbia: emocionante homenaje al artista Tomás Sivera

Las cartas no llegan en Pego: hay 4.200 sin repartir

Las cartas no llegan en Pego: hay 4.200 sin repartir

Diez años de desternillarse: "Dijous de comèdia" cae en gracia en Xàbia

Diez años de desternillarse: "Dijous de comèdia" cae en gracia en Xàbia
Tracking Pixel Contents