El arcoíris toca la Muntanya Llarga de Llíber
El turbulento cielo de este domingo dejó un destello de color en la montaña "arañada" por los viales del PAI de 488 chalés
La meteorología se ha colado, a golpe de catástrofe, en el debate urbanístico. Lluvias, inundaciones, incendios, sequías... la emergencia climática zarandea cimientos que se tenían por inconmovibles. Todos los fenómenos meteorológicos merecen una reflexión profunda. El arcoíris también ilumina una realidad, un paisaje quizá en trance de perderse.
El turbulento cielo de este domingo, observado desde el término municipal de Teulada, dejó un retazo de arcoíris. Iluminaba la Muntanya Llarga de Llíber. El arcoíris señalaba una montaña "arañada" por los viales del PAI de 488 chalés cuyas obras están en marcha. La plataforma Salvem la Vall está a la espera de acudir al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo a exponer su rechazo a este proyecto urbanístico. Sostiene que contraviene directivas europeas de protección de medio ambiente, agua y emergencia climática.
