El día que un elefante paseó por la calle Marqués de Campo de Dénia

Lo que hoy es rutina mañana será algo extraordinario y del todo insólito. Verano del 92 en Dénia. Un elefante pasea por la calle Marqués de Campo. Lo guía un domador con pinta de Johnny Weissmüller, el actor de Tarzán. El circo (¡circo con animales y paquidermos!) llega a la ciudad. La promoción pisa fuerte. El elefante camina por una calle con un paisaje urbano muy distinto al actual: repleta de sucursales de bancos e invadida de coches.

Los coches, en la hoy peatonal Plaça de la Constitució / Enric Martínez

Han pasado 34 años y la movilidad ha cambiado una barbaridad. Entonces era como un elefante en una cacharrería. Los coches eran los dueños de la ciudad. En otra imagen la plaza de la Constitución está tomada por los vehículos. La salida rodada de Dénia era el Carrer Loreto, cuya peatonalización descubrió que sin coches se vivía mejor. Hoy la calle Marqués de Campo también es peatonal. Las resistencias primeras se han superado. La ciudad es para caminar. Es más fácil que un elefante pasee por esta calle que que vuelvan los coches.

Una exposición de coches antiguos y el comercio perdido (Muebles Femenia) / Enric Martínez

El paisaje urbano también ha cambiado. La selva de coches es historia. Pero el nuevo elefante en cacharrería son las franquicias. Van sustituyendo a los comercios con historia. Estas fotos también son valiosas por los fondos, por esas tiendas desaparecidas que daban brío comercial a Dénia.

De la rutinario a lo extraordinario

Estas fotografías pertenecen al archivo de la Fundació Cirne y a la colección de Enric Martínez, quien en ese año olímpico y universal de 1992 era el fotógrafo en la edición de la Marina Alta de Levante-EMV y el diario Información. Él ya sabía que lo que hoy es rutina se convierte, pasado el tiempo, en extraordinario. Sí, en aquel verano del 92, un elefante paseó por Marqués de Campo.