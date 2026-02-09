Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Museo Nino BravoRestos obras del AVEDiscotecas fallerasCrimen CatarrojaEnergía marina UPVPerfumerías PrietoChabolas MestallaCiberataque Agriconsa
instagramlinkedin

Encuentran a un hombre de 86 años fallecido en su piso del centro de Teulada

Familiares del vecino han dado la voz de alarma al no poder contactar con él

Los bomberos han accedido en el piso por una ventana

Los bomberos han accedido en el piso por una ventana / Vicente Bolufer

Teresa Andreu

Teulada

Los bomberos han entrado esta tarde en el piso del centro de Teulada donde vivía un vecino de 86 años de nacionalidad británica con el que sus familiares y conocidos no podían contactar. Han sido ellos los que han dado la voz de alarma. Los peores pronósticos se han confirmado. Se ha activado el operativo de rescate para entrar lo más rápido posible en la vivienda y atender al vecino si todavía estaba con vida. Pero cuando han accedido los bomberos por una ventana han encontrado al hombre ya fallecido. No ha trascendido si ha sufrido un accidente en casa o ha fallecido de muerte natural.

En el dispositivo, para acceder a la vivienda y poder evacuar al hombre, si lo hubieran encontrado todavía con vida, han participado, además de los bomberos, la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios sanitarios de Protección Civil de Teulada Moraira. La vivienda está en pleno centro de Teulada, en la esquina de las calles Canonge Valés y Mestre Mulet Borrell.

TEMAS

  1. Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
  2. Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
  3. Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
  4. La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
  5. Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
  6. Fallece un hombre de 67 años en Xàbia al que hallaron en el puerto agonizando y al que han intentado reanimar durante una hora
  7. Xàbia limitará la afluencia de bañistas a sus calas: tecnología para sacudirle la saturación a la Barraca y la Granadella
  8. Gamberrada 'facha' en Pedreguer: arrastran una barrera de los toros, trepan al balcón del ayuntamiento, gritan 'viva España' y roban la bandera de Palestina

Encuentran a un hombre de 86 años fallecido en su piso del centro de Teulada

Encuentran a un hombre de 86 años fallecido en su piso del centro de Teulada

Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura

Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura

El día que un elefante paseó por la calle Marqués de Campo de Dénia

El día que un elefante paseó por la calle Marqués de Campo de Dénia

Estimar Calpe Suitopía, patrocinador oficial de la II Vuelta Ciclista Costa Blanca, refuerza su apuesta por el turismo deportivo

Estimar Calpe Suitopía, patrocinador oficial de la II Vuelta Ciclista Costa Blanca, refuerza su apuesta por el turismo deportivo

La víctima del presunto acoso sexual presenta la denuncia contra el portavoz de Vox en Xàbia

La víctima del presunto acoso sexual presenta la denuncia contra el portavoz de Vox en Xàbia

El arcoíris toca la Muntanya Llarga de Llíber

El arcoíris toca la Muntanya Llarga de Llíber

Multisensorial, inclusivo, lleno de color y con mensaje: así es el cartel de las Fallas de Dénia

Multisensorial, inclusivo, lleno de color y con mensaje: así es el cartel de las Fallas de Dénia

Mucho público, pero pocos valientes en la Baixada del Bullent de Pego

Mucho público, pero pocos valientes en la Baixada del Bullent de Pego
Tracking Pixel Contents