Encuentran a un hombre de 86 años fallecido en su piso del centro de Teulada
Familiares del vecino han dado la voz de alarma al no poder contactar con él
Los bomberos han entrado esta tarde en el piso del centro de Teulada donde vivía un vecino de 86 años de nacionalidad británica con el que sus familiares y conocidos no podían contactar. Han sido ellos los que han dado la voz de alarma. Los peores pronósticos se han confirmado. Se ha activado el operativo de rescate para entrar lo más rápido posible en la vivienda y atender al vecino si todavía estaba con vida. Pero cuando han accedido los bomberos por una ventana han encontrado al hombre ya fallecido. No ha trascendido si ha sufrido un accidente en casa o ha fallecido de muerte natural.
En el dispositivo, para acceder a la vivienda y poder evacuar al hombre, si lo hubieran encontrado todavía con vida, han participado, además de los bomberos, la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios sanitarios de Protección Civil de Teulada Moraira. La vivienda está en pleno centro de Teulada, en la esquina de las calles Canonge Valés y Mestre Mulet Borrell.
