Estimar Calpe Suitopía, patrocinador oficial de la II Vuelta Ciclista Costa Blanca, refuerza su apuesta por el turismo deportivo

ESTIMAR Calpe Suitopía es patrocinador oficial de la II edición de la Vuelta Ciclista Costa Blanca, una prueba que se consolida como cita clave para los jóvenes talentos del ciclismo nacional e internacional. El hotel, además, acogió el pasado sábado 7 de febrero la presentación oficial de la carrera, reforzando así su estrategia de apoyo al turismo deportivo y, en especial, al ciclismo como uno de sus ejes prioritarios.

La Vuelta Ciclista Costa Blanca, que reúne a algunas de las promesas más destacadas del pelotón categoría sub-17, se ha convertido en un escaparate para el ciclismo de base y de formación, y en un instrumento de promoción del territorio como destino idóneo para la práctica de este deporte durante todo el año.

Un momento de la presentación / Levante-EMV

“Para ESTIMAR Hotels, el ciclismo es mucho más que un segmento de mercado: es un aliado estratégico que atrae un turismo de calidad, sostenible y conectado con nuestro entorno, y que nos permite mantener cientos de puestos de trabajo durante el invierno”, ha señalado Sergio Baudot, director comercial de ESTIMAR Hotels. “Apostar por una prueba que impulsa a las nuevas generaciones de ciclistas encaja plenamente con nuestra visión que es generar valor para el destino, apoyar al talento deportivo y ofrecer una experiencia pensada al detalle para quienes entrenan y compiten en la Costa Blanca”, ha añadido.

El evento de presentación contó con la presencia de diferentes autoridades políticas, deportivas y de la sociedad civil de la Costa Blanca. Entre ellas, destacan Sara Soler, concejala de deportes Altea; Toni Molina, concejal de deportes de Xàbia; Ximo Perles, concejal de deportes de Calpe; Enrique Gutiérrez, presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo; Pascual Orengo, seleccionador sub-23 de la Federación Española de Ciclismo y Héctor Álvarez, ciclista profesional de Lidl Trek.

La Costa Blanca se ha consolidado en los últimos años como uno de los territorios más atractivos para el ciclismo por su clima, su orografía variada y la complementariedad mar-montaña, factores que favorecen tanto las concentraciones de pretemporada como el entrenamiento durante todo el año.

Equipos profesionales

En este contexto, ESTIMAR Hotels ha acogido a equipos profesionales del mundo del ciclismo como son Movistar Team, Groupama FDJ, Team Cofidis o Soudal Quick-Step durante largas pretemporadas. Este último capitaneado por el español Mikel Landa, quien se hospeda en ESTIMAR Hotels desde los últimos 14 años de manera ininterrumpida y este año realizó su presentación ante los medios de comunicación desde sus instalaciones.

Noticias relacionadas

SOLYMAR Gran Hotel y ESTIMAR Calpe Suitopía están certificados desde hace cuatro años por la Real Federación Española de Ciclismo y, además, recientemente se convirtieron en los primeros hoteles del país en obtener el Sello de Calidad Deportiva, un distintivo del Instituto para la Calidad Deportiva Española (ICDE) que reconoce estándares avanzados de servicio, instalaciones y experiencia para deportistas y organizaciones.