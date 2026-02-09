Multisensorial, inclusivo, lleno de color y con mensaje: así es el cartel de las Fallas de Dénia
Lo han creado asociados de Cerebrum, la entidad sin ánimo de lucro que integra a afectados por daño cerebral adquirido
Las Fallas de Dénia demuestran que la inclusión es un compromiso real. El cartel de este año, multisensorial y lleno de color (se podría decir que es una magnífica obra de expresionismo abstracto), lo han creado asociados de Cerebrum, la entidad sin ánimo de lucro de la Marina Alta integrada por afectados por daño cerebral adquirido y por sus familias. Lo descubrieron este fin de semana las falleras mayores, Paula Argudo y Elia Lull.
El cartel tiene mensaje. Expresa que las Fallas de Dénia son una fiesta abierta, integradora e inclusiva. Una fiesta sin barreras. Además, los autores han combinado todos los colores corporativos de las comisiones falleras. El color refleja la "germanor". Evoca también la pirotecnia.
Esta obra disuelve los elementos figurativos (y repetidos) de los carteles de fallas. Disuelve también las barreras. La abstracción le da un matiz vanguardista. Y es un cartel con mensaje: Fallas inclusivas y multisensoriales. Fallas que se viven desde todos los sentidos.
