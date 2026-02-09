Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura

Un trabajador de 27 años ha sufrido esta mañana, sobre las 9.50 horas, un grave accidente laboral en Dénia. Se ha electrocutado (presentaba quemaduras) y ha caído de bastante altura. Estaba trabajando en una línea de alta tensión en una urbanización del municipio.

En seguida han acudido la Policía Local (luego ha llegado también la Policía Nacional), los bomberos y un equipo médico del SAMU. El facultativo y los sanitarios le han realizado al joven manibras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado. Han logrado recuperarle las constantes vitales y estabilizarlo.

El herido estaba con un compañero de trabajo que estaba cogiendo un punto de luz, quien, al darse la vuelta, ya ha visto al joven tirado en el suelo. Los operarios estaban en un camión grúa en la calle Gralla de Dénia. El herido se disponía a cambiar una canaleta de luz cuando ha sufrido la descarga eléctrica y se ha precipitado de varios metros.

Evacuado a la Fe

Luego lo han trasladado a la helisuperficie del parque de bomberos de Dénia. Allí esperaba el helicóptero medicalizado. Lo ha evacuado al hospital la Fe de València. Ha sufrido quemaduras por electrocución y politraumatismos. Las fuentes consultadas han indicado que está muy grave.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del accidente laboral.