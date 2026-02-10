Ataque a los ciclistas: tiran chinchetas en la carretera del Coll de Rates
La Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana advierte de que esa acción es "un delito y puede tener consecuencias muy graves"
Un ataque intolerable a los ciclistas. El propio Ayuntamiento de Tàrbena ha advertido en sus redes sociales de que se han arrojado chinchetas en el tramo del Coll de Rates entre este municipio y Bolulla (la Marina Baixa). El consistorio ha denunciado esta acción: "No es la solución".
La Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana (FCCV) ha reaccionado con contundencia. Ha condenado "el acoso y criminalización a la que se está sometiendo a los ciclistas en la Marina Alta, una comarca en la que el turismo ciclista (entrenan y se alojan equipos profesionales y acuden numerosos ciclistas aficionados) genera riqueza y está ayudando a superar la estacionalidad. "La gota que ha colmado el vaso ha sido las chinchetas aparecidas en el descenso del Coll de Rates", ha denunciado la Federación.
"Tirar chinchetas en la carretera es un delito. Puede provocar un accidente gravísimo para los ciclistas, accidentes incluso de consecuencias fatales", ha indicado la FCCV, que ha pedido a las fuerzas y cuerpos de seguridad que identifiquen a los autores de este ataque y actúen con contundencia. "Encima de la bicicleta hay una persona, y esa persona tiene el mismo derecho que cualquiera a circular por la carretera".
Los ciclistas, los más vulnerables
También ha calificado de "sinsentido" que "se criminalice a los ciclistas por hacer uso de la vía pública. "Es como quejarse de que por la acera, aparte de uno mismo, camine más gente". "Las carreteras son un espacio compartido, son de todos y están ahí para que quien quiera las use, cualquier mejora o actuación pasa por evaluar las necesidades de la vía y no por culpabilizar a los ciclistas y provocar que algún irresponsable provoque una desgracia”
Para la FCCV, “el mayor riesgo para la seguridad vial es señalar al colectivo más vulnerable que circula por las carreteras, los ciclistas, y convertirlos en la causa de todos los problemas”.
