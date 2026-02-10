Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Correr y más: el Circuit a Peu de la Marina Alta tiene meta solidaria

La aportación solidaria será este año para la Asociación de Familiares de Alzheimer de Teulada Moraira

Las carreras comienzan este 22 de febrero en Calp y se incorpora la prueba de la Xara

Representantes del Circuit a Peu y patrocinadores

Representantes del Circuit a Peu y patrocinadores / Levante-EMV

Teresa Andreu

Dénia

Correr y más. El Circuit a Peu de la Marina Alta, el más antiguo de la Comunitat Valenciana (ahora llega a su 28 edición), es solidario. Las carreras comienzan este 22 de febrero. La primera es en Calp. Cambia el paso. Xàbia abría el circuito. Este año la primera carrera, la que pone en marcha la "germanor" y pasión del atletismo popular en la comarca, tendrá de fondo el Penyal d'Ifac. Parte del circuito va por los paseos marítimos de la playa de la Fossa y el Arenal Bol. Esta prueba la organiza el CA iRun Calp.

La entrega del cheque solidario

La entrega del cheque solidario / Levante-EMV

La solidaridad forma parte de la esencia del Circuit a Peu de la Marina Alta. Este año le ha correspondido al CA Corremundos de Teulada elegir la asociación a la que se destinará la recaudación solidaria. Es la Asociación de Familiares de Alzheimer (AFA) de Teulada Moraira. El presidente del Circuit a Peu, Miguel Moreno, entregó este viernes, en la presentación de la nueva edición de estas 14 carreras populares, a los representantes de AFA un cheque en blanco que se completará con el euro solidario de las inscripciones.

La alcaldesa de la Xara y los organizadores de la carrera popular que se suma al Circuit

La alcaldesa de la Xara y los organizadores de la carrera popular que se suma al Circuit / Levante-EMV

Se suma la Xara

El Circuit sigue apostando por la sostenibilidad (se han elimado los plásticos y se han sustituido por materiales reciclables) y por fomentar hábitos deportivos saludables. Una gran novedad es que este año hay una nueva carrera. Se suma la Xara. Más carreras y más comarca.

La presentación tuvo lugar en l'Androna Multiespai de Baleària Port de Dénia. La condujo el periodista Xavi Blasco.

El presidente y los representantes del Circuit entregaron una placa a Madelaine Powell, quien ha presidido durante 8 años el Club d'Atletisme Llebeig de Xàbia y ha formado parte de la directiva del Circuit a Peu. Madelaine ha dado el relevo a José Palacio.

