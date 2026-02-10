El dato de las infracciones de tráfico en Calp: 499 multas a coches, furgonetas y motos y 18 a bicis y patinetes

El concejal de Seguridad de Calp, Guillermo Sendra, del PSOE, ha hecho público hoy en el pleno el dato de las infracciones de tráfico en el mes de enero. Defendamos Calp preguntó en una anterior sesión sobre las sanciones a los ciclistas. Entendía que el auge del turismo de la bicicleta se debía traducir en un alud de multas a los profesionales, aficionados, "globeros" y usuarios de la bici eléctrica que se hospedan o que viven en Calp. Pues el dato de enero, uno de los meses de temporada alta del turismo ciclista (los grandes equipos entrenan en la Marina Alta), deja claro que los conductores le ganan por goleada a los ciclistas en eso de saltarse a la torera las normas de circulación.

El concejal ha revelado que en enero la Policía Local ha sancionado a 499 coches, furgonetas y motos. Las multas a bicicletas y patinetes eléctricos han sido 18. También ha aclarado que en las avenidas de Calp la velocidad máxima es de 30 km/h. "La velocidad entre conductores y ciclistas es similar", ha apuntado Sendra.

Así las cosas, el auge ciclista ha tenido otro efecto positivo, además de "desestacionalizar" y de fomentar el turismo saludable. Ha obligado a los conductores a pisar el freno y a entender que la carretera no es solo suya, sino de todos.

Es cierto que los ciclistas y los usuarios de patinetes eléctricos deben concienciarse y bajarse y caminar cuando van por los paseos marítimos, las aceras y las zonas peatonales. También deben mirar bien y no meterse en direcciones prohibidas, y echar pie a tierra cuando el semáforo está en rojo. Pero, a la hora de pacificar el tráfico, dan más guerra (mucha más) los coches que las bicis.