Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ateneo MercantilDirecto vientoParque desembocaduraExpresidentes GeneralitatCercanías XàtivaPadrón GandiaTemperaturas ValenciaPaseo Cullera
instagramlinkedin

El fuego devora una autocaravana de lujo en la playa del Raset de Dénia

Los bomberos y la Policía Local han evitado que las llamas se propagasen a otras caravanas estacionadas en este tramo litoral

Los dueños, de nacionalidad francesa, han resultado ilesos; el vehículo está valorado en más de 300.000 euros

La caravana, convertida en una bola de fuego

La caravana, convertida en una bola de fuego / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

En unos minutos la caravana se ha convertido en una bola de fuego. Una autocaravana de lujo (está valorado en más de 300.000 euros) ha ardido esta tarde en la playa de la Punta del Raset de Dénia. Las llamas han devorado rápidamente el vehículo. Los bomberos del parque de Dénia y la Policía Local han evitado un desastre mayor. Han aislado el fuego. Han logrado que no se propagase a otras caravanas estacionadas en este tramo litoral (un aparcamiento de tierra pegado a la playa y situado en el inicio de la carretera de les Marines).

El fuego ha devorado en pocos minutos el vehículo

El fuego ha devorado en pocos minutos el vehículo / Levante-EMV

Sin heridos

Mientras, los dueños de la autocaravana siniestrada, que son de nacionalidad francesa, han podido salir sin problemas y no han resultado heridos. El incendio, que se ha iniciado sobre las 16.30 horas, ha causado una negra columna de humo. La policía ha establecido un perímetro de seguridad y ha colocado un precinto. La prioridad era que el resto de caravanistas no corrieran peligro.

La caravana ha quedado totalmente destruida

La caravana ha quedado totalmente destruida / Levante-EMV

El incendio se ha dado por extinguido a las 17.58 horas. La autocaravana ha quedado destruida. Sus dueños no podrán seguir el viaje. Estos vehículos son casas sobre ruedas. Perderlos puede ser un auténtico drama.

Noticias relacionadas

El perímetro de seguridad que ha establecido la Policía Local

El perímetro de seguridad que ha establecido la Policía Local / Levante-EMV

En las labores de extinción y en el dispositivo de seguridad, han participado varias patrullas de la Policía Local, así como un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de Dénia que han acudido con un vehículo de mando y jefatura, una bomba urbana pesada y una bomba nodriza pesada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
  2. Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
  3. Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
  4. La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
  5. Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
  6. Fallece un hombre de 67 años en Xàbia al que hallaron en el puerto agonizando y al que han intentado reanimar durante una hora
  7. Xàbia limitará la afluencia de bañistas a sus calas: tecnología para sacudirle la saturación a la Barraca y la Granadella
  8. Gamberrada 'facha' en Pedreguer: arrastran una barrera de los toros, trepan al balcón del ayuntamiento, gritan 'viva España' y roban la bandera de Palestina

El fuego devora una autocaravana de lujo en la playa del Raset de Dénia

El fuego devora una autocaravana de lujo en la playa del Raset de Dénia

El dato de las infracciones de tráfico en Calp: 499 multas a coches, furgonetas y motos y 18 a bicis y patinetes

El dato de las infracciones de tráfico en Calp: 499 multas a coches, furgonetas y motos y 18 a bicis y patinetes

La "obra del Escorial" en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse

La "obra del Escorial" en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse

El "puerta a puerta" funciona de maravilla en Benitatxell: 300 toneladas menos de "resto" y un 90 % de basura orgánica separada

El "puerta a puerta" funciona de maravilla en Benitatxell: 300 toneladas menos de "resto" y un 90 % de basura orgánica separada

Safir Malonda, nueva secretaria de Compromís en Dénia

Safir Malonda, nueva secretaria de Compromís en Dénia

Les Rotes de Dénia ya es sendero azul: 4.100 metros de paseo ecológico junto al mar

Les Rotes de Dénia ya es sendero azul: 4.100 metros de paseo ecológico junto al mar

Correr y más: el Circuit a Peu de la Marina Alta tiene meta solidaria

Correr y más: el Circuit a Peu de la Marina Alta tiene meta solidaria

Tres heridos leves en un choque frontal de dos coches en el tramo de la N-332 entre Benissa y Calp

Tres heridos leves en un choque frontal de dos coches en el tramo de la N-332 entre Benissa y Calp
Tracking Pixel Contents