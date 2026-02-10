El fuego devora una autocaravana de lujo en la playa del Raset de Dénia
Los bomberos y la Policía Local han evitado que las llamas se propagasen a otras caravanas estacionadas en este tramo litoral
Los dueños, de nacionalidad francesa, han resultado ilesos; el vehículo está valorado en más de 300.000 euros
En unos minutos la caravana se ha convertido en una bola de fuego. Una autocaravana de lujo (está valorado en más de 300.000 euros) ha ardido esta tarde en la playa de la Punta del Raset de Dénia. Las llamas han devorado rápidamente el vehículo. Los bomberos del parque de Dénia y la Policía Local han evitado un desastre mayor. Han aislado el fuego. Han logrado que no se propagase a otras caravanas estacionadas en este tramo litoral (un aparcamiento de tierra pegado a la playa y situado en el inicio de la carretera de les Marines).
Sin heridos
Mientras, los dueños de la autocaravana siniestrada, que son de nacionalidad francesa, han podido salir sin problemas y no han resultado heridos. El incendio, que se ha iniciado sobre las 16.30 horas, ha causado una negra columna de humo. La policía ha establecido un perímetro de seguridad y ha colocado un precinto. La prioridad era que el resto de caravanistas no corrieran peligro.
El incendio se ha dado por extinguido a las 17.58 horas. La autocaravana ha quedado destruida. Sus dueños no podrán seguir el viaje. Estos vehículos son casas sobre ruedas. Perderlos puede ser un auténtico drama.
En las labores de extinción y en el dispositivo de seguridad, han participado varias patrullas de la Policía Local, así como un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de Dénia que han acudido con un vehículo de mando y jefatura, una bomba urbana pesada y una bomba nodriza pesada.
