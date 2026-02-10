Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ateneo MercantilParque desembocaduraTemperaturas ValenciaCercanías XàtivaTráfico ValenciaPadrón GandiaPaseo Cullera
instagramlinkedin

Les Rotes de Dénia ya es sendero azul: 4.100 metros de paseo ecológico junto al mar

El reconocimiento lo otorga la asociación de las banderas azules de las playas

El itinerario está dentro de la reserva marina del cabo de Sant Antoni, incluye microrreservas de flora y cuenta con un hito paisajístico y patrimonial, la torre del Gerro

Un cormorán en la costa de les Rotes de Dénia

Un cormorán en la costa de les Rotes de Dénia / A. P. F.

Teresa Andreu

Dénia

La playa de la Punta Negra de Dénia, en el litoral de les Rotes, logró el pasado año por primera vez la bandera azul. Ahora llega otro reconocimiento ambiental que demuestra que se avanza por la buena senda. El paseo de les Rotes, de 4.100 metros lineales, ha conseguido el galardón de Sendero Azul 2026. Lo entrega la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que también da las banderas azules de las playas. El próximo 6 de marzo se entregan las banderas en el castillo de Cullera. Dénia recibirá también el galardón del sendero azul.

Senderos Azules es un programa de ámbito nacional que destaca el compromiso de municipios y administraciones públicas en la recuperación y puesta en valor de senderos e itinerarios que promueven la educación ambiental y el disfrute sostenible del litoral.

Los requisitos son, entre otros, que el itinerario supere los 500 metros, que se instalen paneles que difundan los valores naturales, históricos y paisajísticos de la senda o que se promueva su uso público (accesibilidad).

“La candidatura presentada por Dénia evidencia que el sendero litoral de Les Rotes cumple todos los parámetros para ser reconocido por el programa Senderos Azules”, ha indicado el concejal de Playas, Pepe Doménech.

El itinerario de les Rotes que ahora es sendero azul

El itinerario de les Rotes que ahora es sendero azul / A. P. F.

Con una longitud de 4.100 metros, el sendero de Les Rotes se enclava en un Espacio Natural Protegido, la Reserva marina y pesquera del Cap de Sant Antoni. Recorre el litoral sur dianense bordeando el mar, lo que lo convierte en un espacio de gran valor paisajístico y ambiental. Jalonado por áreas de descanso y bancos, está dotado de alumbrado público, señalización de la ruta, paneles de conducta, de interpretación y un observatorio de cetáceos y avifauna.

La torre del Gerro

El sendero tiene un gran uso social. Pasean y hacen deportes muchos dianenses y visitantes. Cuenta con un elemento patrimonial que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), la Torre del Gerro, una histórica torre vigía.

El recorrido presenta varios ecosistemas ricos y variados: playa de arena (les Arenetes), calas rocosas, fondo marino protegido, vegetación litoral, surgencias litorales (el Aiguadolç) y acantilados. La zona costera de Les Rotes está incluida en la Reserva marina del Cap de Sant Antoni, lo que implica protección de sus fondos marinos. También es Lugar de Interés Comunitario por la posidonia y microrreservas de flora. El hábitat rocoso costero crea multitud de grietas que sirven de refugio para moluscos, crustáceos o algas calcáreas.

Bella e imponente: así es la costa de acantilados del cabo de Sant Antoni (imágenes)

Bella e imponente: así es la costa de acantilados del cabo de Sant Antoni (imágenes)

Ver galería

Bella e imponente: así es la costa de acantilados del cabo de Sant Antoni (imágenes) / A. P. F.

El ayuntamiento potencia el uso del sendero, que se ha convertido en una alternativa saludable y tranquila para llegar al final de les Rotes cuando en verano ese tramo se cierra a los coches. Además, se colocan en el mar boyas de fondeo ecológicas para evitar que las embarcaciones arrojen el ancla en las praderas de posidonia oceánica.

Noticias relacionadas

Además, se realizan campañas de limpieza, educación ambiental y control de residuos, junto con el monitoreo científico del litoral, en colaboración con el Instituto de Ecología Litoral y el Centro de Investigación Marítima (CIMAR). “Estas acciones buscan compatibilizar el uso público del sendero con la conservación de su valioso patrimonio natural y marino”, concluye Doménech.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
  2. Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
  3. Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
  4. La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
  5. Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
  6. Fallece un hombre de 67 años en Xàbia al que hallaron en el puerto agonizando y al que han intentado reanimar durante una hora
  7. Xàbia limitará la afluencia de bañistas a sus calas: tecnología para sacudirle la saturación a la Barraca y la Granadella
  8. Gamberrada 'facha' en Pedreguer: arrastran una barrera de los toros, trepan al balcón del ayuntamiento, gritan 'viva España' y roban la bandera de Palestina

Les Rotes de Dénia ya es sendero azul: 4.100 metros de paseo ecológico junto al mar

Les Rotes de Dénia ya es sendero azul: 4.100 metros de paseo ecológico junto al mar

Correr y más: el Circuit a Peu de la Marina Alta tiene meta solidaria

Correr y más: el Circuit a Peu de la Marina Alta tiene meta solidaria

Tres heridos leves en un choque frontal de dos coches en el tramo de la N-332 entre Benissa y Calp

Tres heridos leves en un choque frontal de dos coches en el tramo de la N-332 entre Benissa y Calp

Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura

Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura

Encuentran a un hombre de 86 años fallecido en su piso del centro de Teulada

Encuentran a un hombre de 86 años fallecido en su piso del centro de Teulada

El día que un elefante paseó por la calle Marqués de Campo de Dénia

El día que un elefante paseó por la calle Marqués de Campo de Dénia

Estimar Calpe Suitopía, patrocinador oficial de la II Vuelta Ciclista Costa Blanca, refuerza su apuesta por el turismo deportivo

Estimar Calpe Suitopía, patrocinador oficial de la II Vuelta Ciclista Costa Blanca, refuerza su apuesta por el turismo deportivo

La víctima del presunto acoso sexual presenta la denuncia contra el portavoz de Vox en Xàbia

La víctima del presunto acoso sexual presenta la denuncia contra el portavoz de Vox en Xàbia
Tracking Pixel Contents