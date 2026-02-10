Les Rotes de Dénia ya es sendero azul: 4.100 metros de paseo ecológico junto al mar

La playa de la Punta Negra de Dénia, en el litoral de les Rotes, logró el pasado año por primera vez la bandera azul. Ahora llega otro reconocimiento ambiental que demuestra que se avanza por la buena senda. El paseo de les Rotes, de 4.100 metros lineales, ha conseguido el galardón de Sendero Azul 2026. Lo entrega la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que también da las banderas azules de las playas. El próximo 6 de marzo se entregan las banderas en el castillo de Cullera. Dénia recibirá también el galardón del sendero azul.

Senderos Azules es un programa de ámbito nacional que destaca el compromiso de municipios y administraciones públicas en la recuperación y puesta en valor de senderos e itinerarios que promueven la educación ambiental y el disfrute sostenible del litoral.

Los requisitos son, entre otros, que el itinerario supere los 500 metros, que se instalen paneles que difundan los valores naturales, históricos y paisajísticos de la senda o que se promueva su uso público (accesibilidad).

“La candidatura presentada por Dénia evidencia que el sendero litoral de Les Rotes cumple todos los parámetros para ser reconocido por el programa Senderos Azules”, ha indicado el concejal de Playas, Pepe Doménech.

El itinerario de les Rotes que ahora es sendero azul / A. P. F.

Con una longitud de 4.100 metros, el sendero de Les Rotes se enclava en un Espacio Natural Protegido, la Reserva marina y pesquera del Cap de Sant Antoni. Recorre el litoral sur dianense bordeando el mar, lo que lo convierte en un espacio de gran valor paisajístico y ambiental. Jalonado por áreas de descanso y bancos, está dotado de alumbrado público, señalización de la ruta, paneles de conducta, de interpretación y un observatorio de cetáceos y avifauna.

La torre del Gerro

El sendero tiene un gran uso social. Pasean y hacen deportes muchos dianenses y visitantes. Cuenta con un elemento patrimonial que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), la Torre del Gerro, una histórica torre vigía.

El recorrido presenta varios ecosistemas ricos y variados: playa de arena (les Arenetes), calas rocosas, fondo marino protegido, vegetación litoral, surgencias litorales (el Aiguadolç) y acantilados. La zona costera de Les Rotes está incluida en la Reserva marina del Cap de Sant Antoni, lo que implica protección de sus fondos marinos. También es Lugar de Interés Comunitario por la posidonia y microrreservas de flora. El hábitat rocoso costero crea multitud de grietas que sirven de refugio para moluscos, crustáceos o algas calcáreas.

Bella e imponente: así es la costa de acantilados del cabo de Sant Antoni (imágenes) / A. P. F.

El ayuntamiento potencia el uso del sendero, que se ha convertido en una alternativa saludable y tranquila para llegar al final de les Rotes cuando en verano ese tramo se cierra a los coches. Además, se colocan en el mar boyas de fondeo ecológicas para evitar que las embarcaciones arrojen el ancla en las praderas de posidonia oceánica.

Además, se realizan campañas de limpieza, educación ambiental y control de residuos, junto con el monitoreo científico del litoral, en colaboración con el Instituto de Ecología Litoral y el Centro de Investigación Marítima (CIMAR). “Estas acciones buscan compatibilizar el uso público del sendero con la conservación de su valioso patrimonio natural y marino”, concluye Doménech.