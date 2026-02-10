La "obra del Escorial" en Dénia: así era en 1992 la histórica casa señorial cuya rehabilitación está a nada de terminarse

El uso educativo ya lo tenía la finca de Torrecremada en aquel 1992 olímpico y universal. La histórica casa señorial (antes fue alquería) acogió la Escola Taller Castell de Dénia, que llevó a cabo trabajos de conservación patrimonial y recuperó el jardín y los estanques. Ahora llega una nueva vida para la casa de Torrecremada. Será el edificio central del campus universitario de Dénia.

La rehabilitación se inició en enero de 2022. Se ha prolongado bastante más de lo inicialmente previsto. "Sí, os doy la razón, está costando más que las obras del Escorial", convino ayer la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, quien en sus redes sociales difundió fotos del interior de Torrecremada y anunció que ya se está instalando el mobiliario "para la actividad académica y cultural". Aseguró también que esta obra está "a punto de caramelo". "Es una de las obras que más me ha hecho sufrir, pero también de las más ambiciosas e ilusionantes del futuro de Dénia".

Una de las salas de la rehabilitada casa señorial de Torrecremada / Levante-EMV

Los plazos se han revisado. También el presupuesto. Entre el inicial de licitación (2,3 millones) y los modificados del proyecto, el ayuntamiento lleva gastados casi tres millones de euros. Ha contado con financiación de la Generalitat Valenciana. La concejala también ha dejado claro que ya sabían que rehabilitar un edificio antiguo "depararía sorpresas". Los hallazgos arqueológicos y el estado de deterioro del edificio han acentuado la complejidad de una rehabilitación que ya, de entrada, tenía su intríngulis.

Torrecremada de Dénia en 1992: traza agrícola y gran valor patrimonial / Enric Martínez. Fundació Cirne

Singularidad arquitectónica

Hay curiosidad por descubrir la "nueva" Torrecremada y saber qué se ha podido salvar de aquella casa señorial que mantenía la traza agrícola y vestigios de los usos ligados a la economía tradicional (la almazara, por ejemplo). Las fotografías de 1992, del archivo de la Fundació Cirne y de la colección de Enric Martínez (fue fotógrafo de Levante-EMV e Información en esos años), dan testimonio de cómo era la finca. Llaman la atención la decoración interior (un cuarto con literas), el porche con tejadillo metálico, escalinata y coronado con una balaustrada y acróteras, el arco de medio punto de la entrada sur o el panel cerámico con tejaroz en el que se representa a Sant Roc.

Otra singularidad arquitectónica era que la gran jácena sobre la que se apoyaban las vigas de la principal cubierta había tenido antes otro uso. Fue el mástil de un pailebote del comercio de la pasa.

Los jardines desprenden un aire arabizante y romántico. Es uno de lo parques públicos con más encanto de Dénia.