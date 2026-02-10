El "puerta a puerta" funciona de maravilla en Benitatxell: 300 toneladas menos de "resto" y un 90 % de basura orgánica separada

Separar concienzudamente la basura es básico. Y la opción de recogerla "puerta a puerta" en las casas y facilitar a los vecinos cubos para depositar cada uno de los tipos de residuos está funcinando. En el Poble Nou de Benitatxell las cifras son más que elocuentes. Justo un año después de la implantación de este sistema en el núcleo urbano —comenzó el 10 de febrero de 2025—, y tras casi tres años funcionando en Les Fonts, Los Molinos y Racó de Nadal, el balance es muy positivo.

El informe técnico anual que lleva a cabo el área de Residuos de la empresa pública municipal Poble Net recoge minuciosamente, mes a mes, día a día, los kilos de residuos que se generan en el municipio clasificados por tipo: orgánica, papel y cartón, envases ligeros, vidrio y resto.

Del análisis de 2025 se desprenden cifras llamativas respecto al año anterior. Una de las más destacadas es la reducción de 300 toneladas de la fracción de ‘resto’, es decir, de todos aquellos residuos domésticos que quedan después de haber separado el papel y cartón, el vidrio, el plástico y los envases y la materia orgánica, y que no pueden ser reciclados ni tienen un contenedor específico de recogida selectiva. Esto supone que Benitatxell ha pasado a generar un índice de 76% de resto a reducirlo al 68%.

Los cubos de basura se dejan en la puerta de las casas / Levante-EMV

Y ello se traduce, por lógica, en el incremento de las fracciones selectivas unas 165 toneladas. Por tipología, destaca la orgánica, que, respecto al año anterior, se incrementa de 77 a 145 toneladas, lo que supone un 90%. El papel y cartón pasa de 192 a 230 toneladas (19%) y los envases ligeros de 171 a 230 toneladas (34%).

Un cambio de modelo

Desde 2021, el Ayuntamiento, de la mano de Poble Net, se embarcó en una reestructuración del servicio de recogida de residuos. Además de la instauración del ‘Puerta a Puerta’, se han llevado a cabo cambios en otras zonas del municipio, habilitando puntos de contenedores con todas las fracciones de separación. El siguiente paso será la instalación de la fracción orgánica en determinadas áreas de contenedores. Las personas usuarias que lo deseen podrán sumarse mediante la obtención de un código de acceso.

Estas medidas implican la reducción de costes y el aumento de ingresos, lo que permite estabilizar la tasa de residuos y no tener que subir impuestos a la ciudadanía.

Noticias relacionadas

En este positivo balance, el concejal de Residuos, Javi Cabrera, ha destacado el “grandísimo esfuerzo y colaboración” de la ciudadanía el último año. “Estamos muy agradecidos a la gente del pueblo por ser comprensiva con los cambios y por sumarse e implicarse con los nuevos sistemas”. También ha ensalzado el papel de los y las operarias de recogida de residuos, quienes “están haciendo un excelente trabajo”.