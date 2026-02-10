Safir Malonda, nueva secretaria de Compromís en Dénia

Safir Malonda Costa es la nueva secretaria del colectivo de Compromís en Dénia. La asamblea local aprobó por unanimidad su nombramiento. Sustituye a Sergi Alemany, quien deja el cargo por motivos personales. No obstante, seguirá formando parte de la ejecutiva.

La nueva secretaria local quiere movilizar a la militancia y sumar a nuevas personas al colectivo. Quiere también ejercer de puente entre la ciudadanía y el partido.

La nueva ejecutiva se marca el objetivo de revitalizar la participación interna y externa. Plantea mantener la vida orgánica habitual del colectivo, pero incorporar nuevos formatos de participación y una mirada intergeneracional. Además, el colectivo se volcará con sus concejales en un año histórico, dado que en junio su portavoz, Rafa Carrió, se convertirá en alcalde de Dénia.

El nombramiento se aprobó por unanimidad / Levante-EMV

Safir Malonda agradeció la confianza de la militancia y subrayó que asume el cargo “con mucha ilusión, pero también con la conciencia de que vivimos un momento clave en el que hay que sumar a más gente, más ideas y más miradas para continuar haciendo crecer Compromís”. Recalcó que “la política tiene que servir para mejorar la vida de la gente, y esto solo se hace desde la proximidad, la honestidad y el trabajo constante”.

Malonda defendió que Compromís representa el verdadero valencianismo político y un progresismo arraigado en Dénia, un proyecto que pone en el centro a las personas, el territorio y los servicios públicos. Advirtió también de los retos que afronta la sociedad actual, especialmente el crecimiento de la ultraderecha y de los discursos que dividen, generan miedo y cuestionan derechos que pensábamos consolidados. Defendió más política útil, más convivencia y más derechos, e insistió en que, "mientras algunos confrontan y excluyen, Compromís apuesta para sumar, escuchar y dialogar".

El portavoz municipal de Compromís y vicealcalde, Rafa Carrió, mostró su total apoyo a la nueva secretaria local y subrayó que el colectivo se encuentra “ante un momento político determinante, que requiere de reforzar la coordinación entre el partido y el grupo municipal".

El secretario comarcal de Compromís, los concejales de Dénia y Safir Malonda / Levante-EMV

Biotecnóloga de 29 años

Safir Malonda tiene 29 años y es graduada en Biotecnología por la Universitat Autònoma de Barcelona, con másteres en Biotecnología Molecular y Celular de Plantas y en Profesorado de educación secundaria. Actualmente, trabaja en el grupo municipal en el ayuntamiento.

Noticias relacionadas

La nueva ejecutiva local de Compromís la forman Safir Malonda Costa como secretaria local; Antoni Cuartero, secretario de finanzas; Miquel Pastor, responsable de organización; Maria Romany, secretaria de Estrategia y Comunicación; Agustí Espí, al frente Acción Política e institucional; Vicente José Crespo, responsable de Acción Social; Aixa Malonda y Sergi Alemany, que serán vocales, y Pau Nofuentes, representante de Joves Compromís. Los concejales Rafa Carrió, Maria José Garcia i Valen Alcalà participarán como vocales institucionales.