Un ciclista de 63 años se rompe la cadera en un accidente en la entrada a Xàbia
Ha ocurrido en la rotonda de entrada al municipio, un punto crítico, y se ha visto involucrado un coche
Un ciclista de 63 años se ha roto la cadera este mediodía en un accidente ocurrido en la rotonda de entrada a Xàbia (la rotonda del Paso). El deportista se ha visto implicado en una colisión con un coche. No ha trascendido si el vehículo lo ha arrollado. En seguida han acudido la Policía Local y los servicios sanitarios, que han atendido al herido y lo han trasladado al hospital de Dénia.
Esta rotonda, por el intenso tráfico (estos días pasan por aquí, además, muchos ciclistas), es un punto crítico en la red viaria local.
Ha sido el segundo accidente de un ciclista esta mañana en la Marina Alta. Una deportista de 16 años de nacionalidad polaca se ha caído ella sola cuando entrenaba en Benissa junto a otras corredoras (iban en grupeta). Una ambulancia de SVB la ha trasladado también al hospital. Los agentes de la Policía Local que acudían a asistir a la ciclista han sufrido un accidente en la céntrica avenida del País Valencià. El coche patrulla ha volcado.
- Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada
- Detenido un guardia civil de Oliva por cobrar comisiones por pasar la ITV a coches en mal estado
- Salvan a un trabajador de 27 años que se ha electrocutado en Dénia y ha caído de bastante altura
- Gata reacciona y obliga a retirar el cartelón machista y trumpista
- La promotora que quiere construir un hotel y villas de lujo planta las banderas en la costa virgen de Benissa pese a carecer de licencia de obras
- Géiser y sacudida: así ha sido la explosión controlada de un obús de la Guerra Civil en una playa de Dénia
- Fallece un hombre de 67 años en Xàbia al que hallaron en el puerto agonizando y al que han intentado reanimar durante una hora
- Xàbia limitará la afluencia de bañistas a sus calas: tecnología para sacudirle la saturación a la Barraca y la Granadella