Un ciclista de 63 años se rompe la cadera en un accidente en la entrada a Xàbia

Un ciclista de 63 años se ha roto la cadera este mediodía en un accidente ocurrido en la rotonda de entrada a Xàbia (la rotonda del Paso). El deportista se ha visto implicado en una colisión con un coche. No ha trascendido si el vehículo lo ha arrollado. En seguida han acudido la Policía Local y los servicios sanitarios, que han atendido al herido y lo han trasladado al hospital de Dénia.

Esta rotonda, por el intenso tráfico (estos días pasan por aquí, además, muchos ciclistas), es un punto crítico en la red viaria local.

Noticias relacionadas

Ha sido el segundo accidente de un ciclista esta mañana en la Marina Alta. Una deportista de 16 años de nacionalidad polaca se ha caído ella sola cuando entrenaba en Benissa junto a otras corredoras (iban en grupeta). Una ambulancia de SVB la ha trasladado también al hospital. Los agentes de la Policía Local que acudían a asistir a la ciclista han sufrido un accidente en la céntrica avenida del País Valencià. El coche patrulla ha volcado.