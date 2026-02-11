El camí que va obrir Maria Hervás: Dénia homenatja a les seus dones científiques
Són Anna Adam Artigues, Andrea Cabrera Pastor, Mar Giner Calabuig, Marta González Monfort, Paula Jiménez Gómez, Cristina Marco Sánchez, Ana Monfort Vengut, Paula Mut Arbona, Lucía Torres Fernández i Ana Toribio González
Coincidint amb la celebració hui, 11 de febrer, del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, l’Ajuntament de Dénia anuncia que el Consell Municipal de les Dones atorga enguany el reconeixement que cada any lliura amb motiu del 8 de Març al col·lectiu de dones científiques de Dénia, des de la pionera, Maria Hervás, fins a l’actualitat. L’acte d’homenatge se celebrarà el dissabte 7 de març, a l’auditori del Centre Social.
El regidor d’Igualtat i Diversitat, Javier Scotto, explica que “amb este homenatge volem reconéixer la vocació científica, la trajectòria professional i el valor que aporten els projectes que desenvolupen estes dones científiques al coneixement global i al progrés. També la contribució a la construcció d’una societat més justa, equitativa i igualitària que s’enriquix amb el talent i la mirada innovadora de la dona”.
“La història de les dones en l’àmbit científic ha estat plena d’obstacles. La seua presència ha sigut anecdòtica i les seues idees i el seu treball han estat invisibilitzats, negant la seua autoria i lideratge deliberadament. Però, malgrat els entrebancs, ha hagut pioneres, com la doctora deniera María Hervás, que van iniciar un camí pel qual transiten altres dones”, afegix Scotto.
Dénia va ser bressol de Maria Hervás i, tanmateix, ha sigut fa a penes un any, quan l’Ajuntament va posar el seu nom a una plaça al carrer del Marqués de Campo, que les veïnes i els veïns de la ciutat han conegut al personatge, “relegat a un oblit injust pel fet de ser dona i republicana”, afirma el regidor.
Maria Hervás (Dénia, 1894–València, 1963) va ser una de les primeres dones a llicenciar-se en Medicina a la Universitat de València (1918), doctorada per la Universitat Central de Madrid (1932) i investigadora malgrat les dificultats que va trobar per a desenvolupar la seua carrera.
Va treballar a l’Institut de Serologia de París i va dirigir el laboratori de serologia del Servei de Transfusions de Sang de València durant la guerra (1937-1938). Autora de diverses publicacions, la seua tasca investigadora es va centrar a fer més segures les transfusions de sang.
Dénia és també bressol d’altres dones que estan dedicant les seues capacitats a la ciència i la investigació en diversos camps, superant les bretxes de gènere i la conciliació familiar per a assolir empoderament i la participació plena i efectiva de les dones i les xiquetes en la ciència, la tecnologia i la innovació.
Dones que amb la seua aportació empedren els camins que portaran a avanços importants per a la humanitat. Moltes d’elles viuen i treballen a l’estranger, en països on l’aposta per la investigació els permet desenvolupar les seues carreres, amb la càrrega personal i familiar que comporta. Altres ho fan a Espanya, contribuint al prestigi i l’avanç dels projectes i aconseguiments científics del país. I totes són denieres de naixement, filles, germanes, nétes, que tornen a Dénia, a casa, quan tenen l’oportunitat.
Les investigadores
Elles són Anna Adam Artigues, Andrea Cabrera Pastor, Mar Giner Calabuig, Marta González Monfort, Paula Jiménez Gómez, Cristina Marco Sánchez, Ana Monfort Vengut, Paula Mut Arbona, Lucía Torres Fernández i Ana Toribio González.
“Amb este homenatge volem manifestar-los el reconeixement i l’estima de la seua ciutat i difondre la seua tasca entre la ciutadania. S’ha acabat d’anonimat quan parlem de les dones. D’açò, fonamentalment, va l’homenatge que retem cada any. De trencar els estereotips i la desigualtat al voltant de les dones i les seues capacitats, de posar el focus en les dones que han sigut i són pioneres en molts àmbits de la vida i de la societat i en les quals poden reflectir-se i nodrir-se les xiquetes i joves”, assenyala Scotto.
“Les dones científiques representen molt clarament el lema escollit enguany per a la campanya del Dia Internacional de la Dona de l’Ajuntament de Dénia, que presentarem d’ací a unes setmanes: Jo trie, dos paraules que signifiquen llibertat, autonomia, lideratge, voluntat, determinació, possibilitats, oportunitat i, per suposat, igualtat”.
