Llevan a la Fiscalía la gran tala en la costa virgen de Benissa

La tala de pinos en la costa virgen del Tossal de l'Asprar o Patmore, apellido de la aristrocrática familia británica que fue la propietaria de estos terrenos de Benissa, ha acabado en la Fiscalía. Tres grupos de la oposición, Reiniciem, Compromís y Cibe, así como la plataforma Salvem el Litoral, han presentado este lunes una denuncia por posible delito medioambiental y urbanístico. Es contra al alcalde, Arturo Poquet, del PP, y la mercantil Benissa Natura, S. L., que quiere construir en esta costa un hotel y diez villas de lujo. Los terrenos están entre la cala Pinets y la cala de la Llobella.

Estos grupos piden en la denuncia la paralización inmediata de los trabajos.

Isidor Mollá, de Cibe, Mari Carme Ronda, de Compromís, y Juan Carlos Mut, de Reiniciem / Levante-EMV

La empresa colocó la pasada semana las banderolas de la promoción e inició una tala de pinos. No cuenta todavía con licencia municipal para iniciar las obras. El desbroce y la tala es, en teoría, de pinos secos y afectados por la plaga del "Tomicus destruens".

No obstante, Salvem el Litoral y los tres grupos de la oposición advierten de que allí han entrado palas excavadoras y camiones y las actividades son "presuntamente ilegales": "Incluyen trabajos con maquinaria pesada, uso de excavadoras, movimientos de tierra y tala indiscriminada de pinos sanos".

También consideran irregular que se planten banderolas de publicidad. Sostienen que, dado que la empresa carece de licencia, se está "generando una apariencia de hecho consumado".

Protección del litoral

Estos grupos subrayan que su único interés es salvar un tramo costero virgen, "el último del litoral benissero" y evitar "una transformación irreversible del entorno". Precisan que el terreno está en un LIC (Lugar de Interés Comunitario) integrado en la Red Natura 2000 y que allí crece la planta protegida "Helianthemum caput-felis". También aseguran que el ámbito está regido por el Plan Especial de Protección de la Franja Litoral de Benissa y que parte del terreno se halla en los 200 metros del límite de protección de la Ley de Costas. "Todo ello supone una posible vulneración grave de la normativa ambiental, urbanística y de protección del litoral", advierten.

Y también critican "la inacción del alcalde", quien dijo que se estaba realizando una tala de pinos secos y no movimientos de tierra. Infieren que las declaraciones de Poquet revelan la "falta de voluntad de proteger el litoral de Benissa".